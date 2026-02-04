Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aksaray
İki otomobilin çarpıştığı kazada altı yaralı

İki otomobilin çarpıştığı kazada altı yaralı

00:134/02/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Aksaray'da iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazası sonucu altı kişi yaralandı. Polis ekiplerince yapılan kontrollerde sürücülerden birinin 2,50 promil alkollü olduğu belirlendi.

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Aşık Molla Caddesi'nde seyreden Ziya K'nin (36) idaresindeki 26 TP 216 plakalı otomobil, Recep T'nin (40) kontrolündeki 68 AFN 722 plakalı otomobile arkadan çarptı.

İhbar üzerine, kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücülerle birlikte 6 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü Ziya K'nin 2,50 promil alkollü olduğu belirlendi.



#aksaray
#otomobil
#TRAFİK KAZASI
#yaralı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ChatGPT erişim sorunu 4 Şubat: OpenAI ChatGPT çöktü mü, neden açılmıyor?