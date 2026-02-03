Ihlara Vadisi’ne düşen kadın ağır yaralandı

Olay, saat 20.00 sıralarında Aksaray’ın Güzelyurt ilçesine bağlı Ihlara beldesindeki Ihlara Vadisi cam terasında yaşandı. İddiaya göre, terastan Ihlara Vadisi’ni izleyen vatandaşlar bir kadının yaklaşık 50 metre yükseklikten düştüğünü gördü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve jandarma ekipleri S.K. (46) isimli kadının düştüğü yere indi. Kadına ilk müdahale olay yerinde yapılırken ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kadının terastan atladığı şüphesi üzerinde dururken olayla ilgili inceleme sürüyor.