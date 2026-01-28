Yeni Şafak
Cinayet davasının karar duruşması sonrası iki aile arasında kavga: Yedi kişi gözaltına alındı

00:0828/01/2026, Çarşamba
DHA
Aksaray'da cinayet davasının karar duruşmasında 18 yıl hapis cezasını az bulan aile ile sanığın ailesi arasında çıkan kavgada, iki kişi yaralanırken, olaya karışan yedi kişi gözaltına alındı.

Sarıyahşi ilçesinde 29 Aralık 2023 tarihinde Selçuk Düğer (44), aralarında arazi anlaşmazlığı çıkan akrabası Fethi Düğer'i (52), tabancayla vurarak öldürdü, kardeşi İsa Düğer'i (47) de yaralandı. Olayın ardından tutuklanan Selçuk Düğer, bugün yargılandığı davanın karar duruşmasında hakkında 18 yıl hapis cezası kararı verildi. 

Duruşmayı takip eden Düğer kardeşlerin ailesi, cezayı az bulup, Selçuk Düğer'in ailesine tepki gösterdi. İki aile arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi yaralandı. 

 Polisin biber gazlı müdahalesiyle taraflar ayrılırken, kavgaya karışan 7 kişi gözaltına alındı.

Polisin, olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

