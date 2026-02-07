Yeni Şafak
Para için Hollanda’dan Aksaray’a geldi: Çıkan tartışmada ağabeyini öldürdü

19:527/02/2026, Cumartesi
IHA
Aksaray’da mal paylaşımı nedeniyle para almak için yaşadığı Hollanda’dan Aksaray’a gelen şahıs, çıkan kavgada ağabeyine kurşun yağdırdı. Ağabey kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, gurbetçi kardeş kayıplara karıştı.

Olay, akşam saatlerinde Hasas Mahallesi 6722. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarındaki mal paylaşımı nedeniyle yaşadığı Hollanda’dan Aksaray’a gelen Şambaz Y. (63), parasını almak için ağabeyi Zeki Y’nin (74) yanına geldi. Aralarındaki para meselesinde anlaşamayan kardeşler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sokak ortasında birbirlerine giren kardeşlerden Zeki Y., kardeşine bıçak çekti. 

 Şambaz Y. de belindeki tabancayı çıkartarak ağabeyine kurşun yağdırdı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralanan ağabey kanlar içende yere yığılırken, tabanca seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

 Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaşlı adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak, kaçan şüphelinin peşine düştü.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

