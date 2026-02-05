Yeni Şafak
Tarım işçilerini taşıyan minibüs bahçe duvara çarptı: 2’si ağır 14 yaralı

14:145/02/2026, Perşembe
DHA
Yaralıların tedavisi sürüyor.
Yaralıların tedavisi sürüyor.

Aksaray'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün bir evin bahçe duvara çarptığı kazada, 2'si ağır, 14 kişi yaralandı.

Korkunç kaza saat 06.00 sıralarında Gülağaç ilçesinde Camiliören köyünde meydana geldi. Niğde’nin Çiftlik ilçesinden Nevşehir Acıgöl ilçesine giden tarım işçilerini taşıyan Musa Diker (35) yönetimindeki 51 BB 493 plakalı minibüs, yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yolun kenarındaki evin bahçe duvarına çarptı. Kazada, 2'si ağır, 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan sürücü Musa Diker, işçiler Menekşe Akalın (18), Asiye Güçlü (45), Merve Akalın (31), Dursuna Akkaya (48), Recep Akalın (36), Dudu Akkaya (36), Necati Aygün(16), Mahmut Sami Akkaya (17), Arife Yıldız (19), Semra Ceylan (36) ve Rabia Doğan (26), ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, ismi öğrenilemeyen 2 kişi de Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

'ÖNCE SALLANDI SONRA DUVARA ÇARPTI'

Yaralı işçilerden Dursuna Akkaya, “Ben aracın arkasındaydım. Araç önce sallandı, sonra duvara çarptı. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Herkes bağırmaya başladı. Biz, Acıgöl ilçesine soğan işçiliği için gidiyorduk” dedi.

Arife Yıldız ise “Soğan işçiliği için giderken bir anda kaza oldu. Araçta 14 kişi vardı” dedi.



