Kazada ağır hasar alan otomobilden yara almadan çıktı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bariyerlere çarparak kullanılamaz hale gelen otomobilin sürücüsü Ali Ç. (53), kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Şair Eşref Mahallesi Yeni Kavun Trafik Işıkları Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Kırkağaç istikametinden Soma yönüne seyir halinde olan Ali Ç. idaresindeki 45 F 2930 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil kullanılamaz hale gelirken sürücü Ali Ç., kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

Kaza sonrası yolda bir süreliğine trafik yoğunluğu yaşandı. Ağır hasarlı aracın çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Trafik polislerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

