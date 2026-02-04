Yeni Şafak
Bitlis'te buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan dört araç refüje çarptı

22:544/02/2026, Çarşamba
AA
Bitlis'te buzlanmanın etkili olduğu yolda kontrolden çıkan dört otomobil refüje çarptı.

Kentte etkili olan kar yağışı ve soğuk hava ulaşımda aksamalara yol açtı.



Bitlis Devlet Hastanesi mevkisinde, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan 4 otomobil refüje çarptı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralananın olmadığı kazalarda araçlarda hasar oluştu.



Trafik ekiplerinin ulaşımı kontrollü sağladığı yolda, kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.



