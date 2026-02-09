Çukurlar kabus oldu: Aralarında Valinin makam aracının da bulunduğu 5 otomobil yolda kaldı

Konya istikametinden geldiği ve Sivas’a gittiği öğrenilen Valisi Yılmaz Şimşek’in de içinde bulunduğu makam aracıda aynı çukura düşünce, makam aracının iki lastiği de patladı.





Sivas Valisi Şimşek, Nevşehir Valiliği tarafından gönderilen yeni makam arabası ile yoluna devam ederken, Şimşek’in makam arabasının patlayan iki lastiği de olay yerine gelen lastik tamircisi tarafından değiştirildi.