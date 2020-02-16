Gündem Şubat bitmeden çözeceğiz
POLİTİKA

Şubat bitmeden çözeceğiz

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni’nde konuşan Erdoğan, İdlib sorunu ile ilgili kritik mesajlar verdi.

Yasin Yılmaz Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Erdoğan, “Rejim Soçi Mutabakatı sınırına çekilinceye kadar sorun çözülmez. İdlib’deki çözüm, rejimin saldırganlığının durdurulması ve anlaşmalardaki sınıra çekilmesi, aksi takdirde şubat bitmeden bu işi yapacağız” dedi.

Erdoğan şöyle devam etti:

“Şu anda Suriye’de halk ‘Türkiye, Türkiye, Türkiye’ diyor. Suriye’de halk ellerinde Türkiye bayrağıyla sokaklarda dolaşıyor. Suriye’de rejim diye karşımıza çıkartılan yapı halkıyla kavgalı, birtakım devletlerin desteği ile suni olarak hayata tutunan siyasi bir mevtadır. Suriye’yi terör örgütlerinden ve rejimin zulmünden temizlemeden bize huzurla uyumak haramdır. Tüm çabamız az can kaybı yaşanmamasıdır. Sınırlarımızda terör örgütlerinin ve rejimin tehdidine terk etmeyeceğiz. Biz bu yolda gerekirse ölmeyi göze aldık.”

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