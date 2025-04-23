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Suça sürüklenen çocuklara takip geliyor

Suça sürüklenen çocuklara takip geliyor

Nazife Bardak
04:0023/04/2025, Çarşamba
G: 23/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ailelerin karşı karşıya oldukları risk ve tehditlere karşı korunmasına yönelik Türkiye genelinde çalışmalarına başlanan ve eylem planlarına altlık teşkil edecek 'sosyal risk haritası' çalışmalarına ilişkin son durumu Yeni Şafak’a değerlendirdi.


RİSK ENDEKSLERİ OLUŞTURULACAK

Her bir sosyal olgu için ayrı sosyal risk haritası çalıştıklarını belirten Göktaş, “33 ayrı sosyal risk haritamız var. Kadına Yönelik Şiddet Sosyal Risk Haritamız hazır, kontrollerini yapıyoruz. Suça Sürüklenen Çocuk Sosyal Risk Haritasını tamamlamak üzereyiz. Politikalarımıza yön verecek şekilde risk endeksleri çıkaracağız. Kadına Yönelik Şiddet Sosyal Risk Haritamız 2026- 2030, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı’nın güncellenmesinde referans olarak kullanılacak” diye konuştu. Ayrıca Yerel Risk odaklı İl Eylem Planları oluşturulacağını söyleyen Göktaş, “Suça Sürüklenme Sosyal Risk Haritası sonucunda da suça sürüklenen çocuklara yönelik önleyici-koruyucu tedbirleri düzenleyecek ve bu çocukların alacağı sosyal hizmet modellerini izleme ve takip sistemiyle hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.


HANE ÖLÇEKLİ HARİTALAR

Adalet, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Gençlik ve Spor bakanlıklarının yanı sıra ilgili kurumlarla koordinasyon halinde gerçekleştirilecek uygulama ile mahalle mahalle, ilçe ilçe, hane hane, kaç engelli, kaç yaşlı, kaç suça sürüklenmiş çocuk, kaç şiddet mağduru veya şiddet riski altında olan kadın bulunduğu haritalanacak. Toplanan bulgularla şehre, ilçeye, mahalleye, aileye özgü koruyucu ve önleyici faaliyetler belirlenebilecek.


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