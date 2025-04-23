Suça sürüklenen çocuklara takip geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ailelerin karşı karşıya oldukları risk ve tehditlere karşı korunmasına yönelik Türkiye genelinde çalışmalarına başlanan ve eylem planlarına altlık teşkil edecek 'sosyal risk haritası' çalışmalarına ilişkin son durumu Yeni Şafak’a değerlendirdi.

Her bir sosyal olgu için ayrı sosyal risk haritası çalıştıklarını belirten Göktaş, “33 ayrı sosyal risk haritamız var. Kadına Yönelik Şiddet Sosyal Risk Haritamız hazır, kontrollerini yapıyoruz. Suça Sürüklenen Çocuk Sosyal Risk Haritasını tamamlamak üzereyiz. Politikalarımıza yön verecek şekilde risk endeksleri çıkaracağız. Kadına Yönelik Şiddet Sosyal Risk Haritamız 2026- 2030, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı’nın güncellenmesinde referans olarak kullanılacak” diye konuştu. Ayrıca Yerel Risk odaklı İl Eylem Planları oluşturulacağını söyleyen Göktaş, “Suça Sürüklenme Sosyal Risk Haritası sonucunda da suça sürüklenen çocuklara yönelik önleyici-koruyucu tedbirleri düzenleyecek ve bu çocukların alacağı sosyal hizmet modellerini izleme ve takip sistemiyle hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.