Gündem Şulenin katiline müebbet
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Şule’nin katiline müebbet

Ankara’da bir plazanın 20. katından şüpheli şekilde düşen üniversite öğrencisi Şule Çet’in ölümüne ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme, sanık Çağatay Aksu’ya müebbet ve 12 yıl 6 ay hapse çarptırdı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Şule Çet 29 Mayıs 2018’de öldürüldü.
Şule Çet 29 Mayıs 2018’de öldürüldü.

Gazi Üniversitesi 2. Sınıf öğrencisi Şule Çet 29 Mayıs 2018’de bir plazanın 20. katından şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybetmişti. Olay sonrası tutuklanan sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand’ın yargılandığı davanın dün karar duruşması yapıldı.

ŞİKAYETÇİYİM

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada mahkeme heyeti taraflara, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı görüşlerini sordu. Şule Çet’in babası İsmail Çet, “Şikayetçiyim, sanıkların cezalandırılmasını istiyorum” dedi. Çet ailesinin avukatları da esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmayı yazılı olarak teslim ettiklerini belirterek, tanıklar Pınar T. ve Sezgin Ş. hakkında suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

TAKDİR İNDİRİMİYLE MÜEBBET HAPİS

Sanıkların son sözlerinin ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme başkanı, kararı açıklarken sanık Çağatay Aksu’nun Şule Çet’e hürriyetinden yoksun bırakıp, nitelikli cinsel saldırı suçunu işlediğini, bu suçu gizlemek amacıyla da aşağıya atıp öldürdüğü sonucuna varıldığını kaydetti. Bu kapsamda Aksu’yu, “Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla” kasten öldürme suçunu işlediği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme, “takdiri indirim” uygulayarak cezayı müebbet hapis cezasına çevirdi. Mahkeme, Aksu’ya nitelikli cinsel saldırı suçundan 10 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

TECAVÜZE VE CİNAYETE YARDIMCI OLDU

Mahkeme, diğer sanık Berk Akand’a ise söz konusu üç suça yardım ettiği gerekçesiyle toplamda 18 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Mahkeme başkanı, sanığın Çağatay Aksu’nun eylemleri sırasında Şule Çet’in direncinin kırılmasına neden olduğunu ifade etti. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi. Karar, salonda alkışlarla karşılandı. Sanık yakınları ise mahkemeye tepki gösterdi.

Acım devam ediyor

  • İsmail Çet
  • Karar sonrası adliye önünde basın mensuplarına açıklama yapan Çet ailesinin avukatlarından Umur Yıldırım, “Buruk bir sevinç yaşıyoruz. Burada acılı bir baba var ve çıkan karar her ne kadar babanın acısına bir nebze su serpse de takdir indiriminin uygulanacağını düşünmüyorduk ve bu kararı istinaf mahkemesine taşıyacağız.” dedi. Karar sonrası konuşan acılı baba İsmail Çet ise “Şu anda suçu işleyenler cezasını aldı. İçimize biraz su serpildi ama bir baba olarak acım devam ediyor.” diye konuştu.

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