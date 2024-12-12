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Süleyman Şah Türbesi eski yerine taşınacak mı? MSB'den açıklama

Süleyman Şah Türbesi eski yerine taşınacak mı? MSB'den açıklama

Lokman Özdemir
12:4112/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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MSB uygun koşullar oluştuğunda 'Süleyman Şah Türbesi'nin eski yerine taşınabileceğini açıkladı.
MSB uygun koşullar oluştuğunda 'Süleyman Şah Türbesi'nin eski yerine taşınabileceğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Süleyman Şah Türbesi'nin eski yerine taşınmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kaynaklar "Suriye Milli Ordusu'nun bölgede sürdürdüğü ilerleme ve terörden arındırma operasyonları devam ediyor. Süreci yakından takip ediyoruz. Sahada uygun şartlar oluştuğunda konuyu değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı
haftalık basın bilgilendirme toplantısı yaptı.

MSB, Suriye’nin kuzeyindeki Karakozak köyünün terörden temizlenmesinin ardından Süleyman Şah’ın türbesinin yerine taşınıp taşınmayacağına ilişkin açıklama yaptı.


Bakanlık kaynakları, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) bölgedeki terörden arındırma operasyonlarının devam ettiğini ifade etti.


"Uygun koşulların oluşması durumunda değerlendirilecek"


Bakanlık, bölgedeki operasyonlar devam ederken uygun koşullar sağlandığında konuya dair adım atılacağını da belirtti.


Yine bakanlık kaynakları, "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sahada uygun koşulların oluşması durumunda bu konu değerlendirilecektir.” dedi.



"DEAŞ tehlikesinin devam ettiği" algısı


Bakanlık kaynakları, “Fırat’ın doğusunda DEAŞ tehlikesinin devam ettiği algısı” yapılmaya çalışıldığına dair haberlerle ilgili olarak da şunları söyledi:


"Fırat’ın doğusunda DEAŞ tehlikesinin devam ettiği algısını oluşturmak için PKK/YPG’ye koruma şemsiyesi sağlanmasına yönelik her türlü faaliyeti takip ediyoruz. Biz muhataplarımıza, bir terör örgütünün başka bir terör örgütü kullanılarak temizlenemeyeceğini defalarca ilettik ve iletiyoruz. Terör örgütü PKK/YPG başta olmak üzere terör örgütlerinin Suriye’deki durumdan faydalanarak alan kazanmasına fırsat vermeyeceğimizi vurguluyoruz. Engelleyici ve yok edici tedbirler almaya devam edeceğiz."

"Münbiç terörden temizlemiştir"


Bakanlık kaynakları, Suriye Milli Ordusu’nun terör örgütü PKK/YPG’den temizlediği Münbiç ile ilgili sorulara şu yanıtları verdi:


"Suriye Milli Ordusu (SMO), Münbiç’in tamamında kontrolü sağlamış ve bölgeyi terörden temizlemiştir. Söz konusu gelişme, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması, siyasi birliğinin sağlanması ve istikrar bozucu terör faaliyetlerinin sonlandırılması kapsamında SMO’nun yıllardır yürüttüğü terörle mücadelenin bir parçasıdır. Bu gelişme, Türkiye’nin sınır güvenliğine katkı sağlaması ve ülkemize yönelen terör tehdidinin uzaklaştırılması bakımından bizim için de memnuniyet vericidir."


#Süleyman Şah Türbesi
#Suriye
#Milli Savunma Bakanlığı

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