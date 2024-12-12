Süleyman Şah Türbesi eski yerine taşınacak mı? MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Süleyman Şah Türbesi'nin eski yerine taşınmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kaynaklar "Suriye Milli Ordusu'nun bölgede sürdürdüğü ilerleme ve terörden arındırma operasyonları devam ediyor. Süreci yakından takip ediyoruz. Sahada uygun şartlar oluştuğunda konuyu değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.
MSB, Suriye’nin kuzeyindeki Karakozak köyünün terörden temizlenmesinin ardından Süleyman Şah’ın türbesinin yerine taşınıp taşınmayacağına ilişkin açıklama yaptı.
Bakanlık kaynakları, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) bölgedeki terörden arındırma operasyonlarının devam ettiğini ifade etti.
"Uygun koşulların oluşması durumunda değerlendirilecek"
Bakanlık, bölgedeki operasyonlar devam ederken uygun koşullar sağlandığında konuya dair adım atılacağını da belirtti.
Yine bakanlık kaynakları, "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sahada uygun koşulların oluşması durumunda bu konu değerlendirilecektir.” dedi.
"DEAŞ tehlikesinin devam ettiği" algısı
Bakanlık kaynakları, “Fırat’ın doğusunda DEAŞ tehlikesinin devam ettiği algısı” yapılmaya çalışıldığına dair haberlerle ilgili olarak da şunları söyledi:
"Münbiç terörden temizlemiştir"
Bakanlık kaynakları, Suriye Milli Ordusu’nun terör örgütü PKK/YPG’den temizlediği Münbiç ile ilgili sorulara şu yanıtları verdi: