Sultangazi Belediyesi’nden Kedi Evleri

Sultangazi Belediyesi, sokaktaki konuşamayan dostlarımızın olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi, onların kendilerini daha güvende hissetmeleri ve yerlerinin belli olması için harekete geçti. Kedilere sıcak bir yuva vermek için Kedi Evi projesi hayata geçirildi.

Mama ve Su Kabı da Bulunacak

Ahşaptan 5 bölmeli, 3 katlı 27 tane kedi evi yapıldı. Kedi evleri muhtarlıkların önüne, sokak hayvanlarının yoğun yaşadığı parklara ve hayvan severlerin yoğun olduğu noktalara bırakılacak. Kedi Evlerinin önünde sevimli dostlarımızın yiyecek içecek sıkıntısı yaşamaması için 2 bölmeli mama ve su kabı bırakılacak.

“Sultangazi’nin Kedileri Eve Çıktı”

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Onlar bizim konuşamayan can dostlarımız…. Onların bize özellikle pandemi sürecinde her zamankinden daha çok ihtiyaçları var. Bu yüzden onlara sıcak bir yuva vermek amacıyla Kedi Evi projesini hayata geçirdik. Kedi Evleri sayesinde belirli noktalara topladığımız can dostlarımızı daha kolay takip edeceğiz. Olumsuz hava şartlarından ve trafik karmaşasından onları bir nebze olsun korumuş olacağız” diye konuştu. Başkan Dursun çocuklar ve hayvanseverlerle birlikte Veterinerlik İşleri Şefliği bahçesinde yer alan “Kedi Evlerini” inceledi. Yeni evlerinde oynayan kediler renkli görüntülere sahne oldu.

Mama ve Bakımevi Desteği

Sultangazi Belediyesi sadece sokak hayvanlarına sıcak bir yuva vermiyor. Onların aç kalmaması için de şehrin belirlenen noktalarına mama ve su kapları bırakılıyor.

Ayrıca ekipler, sokaktaki yaralı ve hasta hayvanlara da yardım eli uzatıyor. Ekip aracıyla teslim alınan hayvanların, hayvan bakımevinde tedavileri yapılıyor. Süreç, veteriner kontrolünde titizlikle takip ediliyor. Bakımevinde sağlığına kavuşan hayvanlar, sahiplenilmeyi bekliyor!