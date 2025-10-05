Yeni Şafak
Sumud ve Özgürlük Filolarına destek için Ayasofya'dan Eminönü'ne büyük Filistin yürüyüşü

Sumud ve Özgürlük Filolarına destek için Ayasofya’dan Eminönü’ne büyük Filistin yürüyüşü

12:355/10/2025, Pazar
Filistin’e Destek Platformu ve İHH, İsrail’in Gazze’deki abluka ve saldırılarına karşı Sumud ve Özgürlük Filoları’na destek vermek amacıyla İstanbul’da yürüyüş düzenliyor. Etkinlik, öğle namazının ardından Ayasofya Camii’nden başlayıp Eminönü Meydanı’nda son bulacak. Tüm İstanbullular, Filistin halkıyla dayanışma göstermek için yürüyüşe davet edildi.

Terör devleti İsrail’in yaklaşık iki yıldır Gazze’de sürdürdüğü katliam ve ablukaya karşı, 44 ülkeden yüzlerce aktivist ve onlarca gemiden oluşan Sumud ve Özgürlük Filoları, insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak için uluslararası sulardan Gazze’ye hareket etti.

Ancak İsrail’in filolara yönelik uluslararası sularda gerçekleştirdiği hukuksuz saldırılar, dünya genelinde tepkilere yol açtı. Filolar, Gazze halkının yalnız olmadığını göstermek ve uluslararası toplumun dikkatini soykırım iddialarına çekmek için önemli bir misyon üstleniyor.

Filistin’e Destek Platformu ve İHH İnsani Yardım Vakfı, bu cesur girişime destek olmak ve Gazze’deki insanlık dramına dikkat çekmek için İstanbul’da bir yürüyüş organize ediyor. 5 Ekim 2025 Pazar günü (bugün), öğlen namazının ardından Ayasofya Camii’nde toplanacak olan katılımcılar, Eminönü Meydanı’na yürüyecek. Yürüyüşte, “Gazze’deki soykırıma son”, “Filistin’e özgürlük” ve “Ablukayı kaldır” gibi sloganlarla Filistin halkıyla dayanışma mesajı verilecek.

Bütün İstanbullular davet

İHH İnsani Yardım Vakfı’ndan yapılan açıklamada, “İsrail’in Gazze’deki katliamları ve ablukası, insanlık vicdanını yaralıyor. Sumud ve Özgürlük Filoları, bu zulme karşı bir umut ışığı. İstanbul halkını, bu anlamlı yürüyüşte Filistin’in yanında olmaya çağırıyoruz,” denildi.

Filistin’e Destek Platformu ise,
"Devletlerin ve uluslararası kuruluşların sessiz kaldığı bir dönemde, halkların dayanışması Gazze’ye güç veriyor. Herkesi bu tarihi yürüyüşe davet ediyoruz"
ifadelerine yer verdi.



