Sumud’un tek gemisi uluslararası sularda ilerliyor: Gazze’ye 100 mil kaldı

Küresel Sumud Filosu’na bağlı Marinette Gemisi’ndeki Türk Aktivist Ömer Faruk Narlı, Yeni Şafak’a konuştu. Gazze’ye 100 mil mesafede olduklarını belirten Narlı, “İsrail Savunma Bakanlığı, son kalan gemiyi bekliyoruz şeklinde bir açıklama yaptı. Önümüzdeki 50’nci milde bizi terörist İsrail askerleri bekliyor. Sumud Filosu’nda geriye kalan tek gemi biziz. Açık hedefiz şu an. Bu karşılaşma bu gece olacaktır diye tahmin ediyorum” dedi.

SUMUD’A YAKIŞAN ŞEKİLDE DAVRANACAĞIZ

Gemide Alman, Türk, Avustralyalı, Ummanlı katılımcılar olduğunu belirten Narlı, “Mental olarak çok rahatız. Çoğumuz ailelerimizle helalleşerek, vedalaşarak yola çıktık. Onlar da çok destek oldular. Müdahaleyle karşılaşırsak, Sumud Filosu’nun ismini töhmet altında bırakacak herhangi bir eylemin içinde olmayacağız. Verilen eğitim gereği bize ne öğretildiyse onu yapacağız, direnmeyeceğiz. Yolculuğumuz bu şekilde tamamlanacak” şeklinde konuştu.

SUMUD=EMPERYALİZME BAŞKALDIRI

Sumud Filosu’un sadece Gazze İsrail meselesi değil, yeryüzünü kıskıvrak yakalamış emperyalist düzene bir başkaldırı olduğunu ifade eden Narlı, “Gazzeli kardeşlerimiz fitili ateşledi, bedelini de ödedi. Ödemeye de devam ediyorlar. Biz de bu yolun bir parçasıyız. ” diye konuştu. 3 kız babası olan Narlı, “Kızlarım bizlere dua ediyorlar. Onların haklarını yiyemem, çok metinler. Başından beri desteklerini hep hissettirdiler. Babalarıyla gurur duyuyorlardır” ifadelerini kullandı.

ADIM ADIM MÜDAHALE

İsrail’in dün gece uluslararası karasularda yaptığı müdahaleyi anlatan Narlı, “Teröristlerin müdahalesi adım adım gerçekleşti. Dolayısıyla onlar müdahale ederken, diğer gemilerin internet sistemleri açıktı. Birbirimizle haberleşiyorduk. Müdahaleler oldukça bağlantılar kesildi. Şu an tüm gemilerin harita üzerinden konumlarını görebiliyoruz ama hiçbir irtibatımız kalmadı” vurgusu yaptı.

Coğrafyamızda kısa zamanda çok şeyler değişecek. Türkiye ve bu coğrafyadaki diğer ülkeler bunlardan etkilenecek. Gönül isterdi ki uluslararası sular herkese açık sulardır, burada herkes gezinebilir. Arzu ederdi ki şanlı donanmamız bize eşlik etsin. Ama işin içinde olan biri olarak size söylüyorum maalesef beklenen performansı biz şanlı donanmamızdan göremedik, göremiyoruz. Bu misyonda Türk vatandaşlarına daha fazla sahip çıkmalarını isterdik.







