Süper kriz böyle geldi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Al-Awwal Park Stadyumu’nda önceki akşam saat 20.45’te başlayacak Süper Kupa mücadelesinin, protokol krizi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve kulüplerin ortak kararıyla ileri bir tarihe ertelenmesinin yankıları sürüyor. Maça saatler kala Galatasaray ve Fenerbahçe’nin, yapılan protokole yeni talep ekletmek istemesi üzerine başlayan kriz aşılamadı. Bir süre sonra krizin aşıldığı duyuruldu ancak kulüplerin taleplerinden geri adım atmadığı açıklandı. Taleplerin olumsuz karşılık görmesi üzerine Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkmayı reddetti. İki takım, erteleme kararıyla yurda döndü. Yaşanan krizin perde arkasına ve sonrasında yaşananlara Yeni Şafak ulaştı.





ORTAK PROTOKOL İMZALANDI

TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe ile Suudi Arabistan yönetimi arasında bir protokol imzalanmıştı. Organizasyonun tüm safhalarının yazılı olduğu bu protokol, tüm taraflarca imza altına alındı. Cuma günü yapılması planlanan maç için Galatasaray, Fenerbahçe ve mücadelede görevli hakemler Suudi Arabistan’a giderek kampa girdi. İki takımın taraftarları da takımlarını desteklemek için Riyad’a gitti. Türkiye’den Norm Ender başta olmak üzere birçok ünlü isim mücadeleye davet edildi. Norm Ender, İstiklal Marşı ve yeni marşı Parla’yı söylemek için görevlendirildi.





MAÇA SAATLER KALA REVİZE TRAFİĞİ

Edinilen bilgilere göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, perşembe akşamı takımın sahaya “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” yazılı pankartla çıkmasını istediklerini TFF’ye bildirdi. Futbolcular da “Atatürk” tişörtleri ile ısınacaktı. Cuma günü ise Galatasaray Başkanı Dursun Özbek “Ne Mutlu Türküm Diyene” yazılı pankartla sahaya çıkmak istediklerini TFF’ye bildirdi. İki kulübün taleplerinin TFF’ye iletilmesinden sonra Suudi Arabistan ile görüşmeler yapıldı. TFF, Galatasaray ve Fenerbahçeli yöneticilerin protokole eklenmesini istedikleri yeni talepleri Suudi Arabistan tarafına iletti. Yapılan görüşmeler neticesinde Fenerbahçe’nin Atatürk tişörtleri ve “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” yazılı pankartla sahaya çıkma talebi onaylandı. Ancak Galatasaray’ın “Ne Mutlu Türküm Diyene” pankartıyla sahaya çıkma talebine olumsuz yanıt verildi. Buna karşı Galatasaray tarafı kesin olarak maça çıkmayacaklarını ifade etti ve krizin fitili ateşlendi.





TÜRK BAYRAĞI VE İSTİKLAL MARŞI YALANI

Protokol krizi yaşanırken konu ilk başta Türkiye’de farklı şekilde gündeme geldi. Maça saatler kala Suudi yönetiminin “Atatürk pankartı, tişörtü ve İstiklal Marşı’na izin verilmeyeceği” öne sürüldü. Bunun üzerine TFF’den maçın oynanacağı vurgulanarak “Süper Kupa maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. yıl kutlama etkinlikleriyle, şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender’in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır” açıklaması yapıldı. Statta İstiklal Marşı’nın okunduğu prova görüntülerinin de ortaya çıkması, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.





OTELDEN ÇIKMADILAR

Ardından kulüplerin maça çıkacağı açıklandı. Ancak Fenerbahçe ve Galatasaray kafilesi, kamp yaptıkları otelden ayrılmadı. Galatasaray’ın talep ettiği pankarta izin verilmediği için yöneticiler maça çıkmayacaklarını belirtti ve görüşmeler sonra erdi. Bunun üzerine Süper Kupa’nın iptal olduğuna yönelik bilgi verildi. TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin ortak açıklama yapacağı kaydedildi, ardından “Süper Kupa’nın ileri bir tarihe ertelendiği” açıklandı. İki takım kafileleri sabaha karşı yurda döndü.





Koç hiç oynamak istemedi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa mücadelesini Suudi Arabistan’da oynamayı kabul ettiği için kulüpteki bazı gruplarca eleştirildiği öne sürüldü. Bu nedenle Koç’un son dakika talepleriyle kasten kriz çıkardığı iddia edildi. Türk yetkililerle görüşen Suudiler de “Ali Koç maçın oynanmasını istemiyor gibiydi” dediler.





Son dakika talepleri

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ertelenen Süper Kupa maçına yönelik, milletin ortak değer ve hassasiyetleri üzerinden yürütülen dezenformasyona itibar edilmemesi çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada, ertelenen karşılaşmayla ilgili gerek yurt içi gerekse yurt dışında yoğun bilgi kirliliği olduğu vurgulandı. Kulüplerden maça saatler kala gelen taleplerin Suudi yönetimince kabul edilmediği kaydedildi: “Sözleşmede FIFA, AFC, UEFA ve diğer uluslararası futbol düzenleyici ve yönetici kuruluşların kurallarının geçerli olacağı belirtilmiştir. TFF ve Suudi Arabistan yetkilileri, söz konusu müsabakanın bir milli maç olmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı olması dolayısıyla İstiklal Marşı okunması ve Türk bayraklarının kullanılmasına yönelik uzlaşıya varmışlardır. Kulüpler, maçın hemen öncesinde takımların sahaya ısınmak için Mustafa Kemal Atatürk tişörtleriyle çıkma ve üzerlerinde Mustafa Kemal Atatürk’ün

sözlerinin yazılı olduğu pankartlarla çıkma taleplerinin TFF ile Suudi yetkililer arasında daha önceden yapılan protokole eklenmesini talep etmişlerdir. Suudi Arabistanlı yetkililer, daha önce TFF ile yaptıkları anlaşmayla uluslararası yönetmelikler ve düzenlemeleri gerekçe

göstererek maçın hemen öncesinde bu talepleri mevcut protokole eklemeyi kabul etmemiştir.”





Kaos istiyorlar

Ertelenen Süper Kupa karşılaşması, Türkiye içinde kaos bekleyen çevreleri hareketlendirdi. FETÖ’cüler, uluslararası ilişkilere zarar verip Türk-Arap çatışması isteyen ırkçılar ve Atatürk istismarcıları, Süper Kupa maçının iptal edilmesini fırsat bilip kaosa yeltendi. Kriz sonrası yaşananlar, Türkiye’de kaos bekleyen çevrelerin, her fırsatı en iyi şekilde değerlendirme iştahını ortaya koydu.





FETÖ’DEN “ARKASI GELSİN” ÇAĞRISI

Firari FETÖ’cüler “Gezi’den sonraki en büyük sivil direniş”, “Arkası gelsin” çağrıları yaptı. FETÖ’cü Emre Uslu, sosyal medya hesabından “GS-FB maçı Gezi’den bu yana bu rejime karşı girişilen en büyük sivil direniştir. Bu direniş sadece Suudilere karşı bir direniş değil, onların destekçisi rejime karşı da en büyük direniştir. Arkası gelir umarım, Gezi yükleniyor” mesajını paylaştı. Bir diğer firari FETÖ’cü Adem Yavuz Arslan da “Fenerbahçe ve Galatasaray maça çıkmadan Türkiye’ye dönmelidir. Bu sıradan bir kriz değil” açıklamasıyla kriz pompaladı.

Irkçılar, Türk-Arap karşıtlığına soyundu. Bir grup taraftar, Suudi Arabistan Büyükelçiliği önünde Arap karşıtı pankartlar açtı.





CHP MEYDANLARA ÇAĞIRDI

* Olaya CHP’li belediyeler de dahil oldu. Başkentteki Suudi Arabistan Büyükelçiliği ile İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nun bulunduğu sokaklara “Atatürk” ve “Fahreddin Paşa” afişleri asıldı. Fahreddin Paşa görselinin üzerindeki “Çöl Kaplanı Medine Kahramanı” yazısı dikkat çekti.

* Riyad’da “Türk bayrağına izin verilmemiş” algısı yürüten CHP’li Ankara ve İstanbul’daki Beşiktaş belediyeleri, söz konusu sokakları Türk bayraklarıyla donattı.

* CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) metrolarda marşlar çaldı, otobüslerde tabelalara “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” yazıları yazdı.

* Normal zamanda toplu ulaşımı işletemeyen CHP’li belediyeler, metro ve otobüs seferlerini sabaha kadar uzattı. CHP’li belediyeler, gece geç saatlerde yurda döneceği açıklanan takımları karşılamak için vatandaşları havalimanlarına çağırdı.

* İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbulluları Türk Bayrakları, Atatürk resimleri ve spor kulüplerinin bayraklarıyla Beşiktaş Barbaros Meydanı’na davet etti.

* CHP Ankara İl Başkanlığı da “Formanı Giy Atamıza Gel” etkinliğiyle, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarını Anıtkabir’e çağırdı.





JET KARİKATÜR SERVİSİ

* Ne zaman hazırlandığı belli olmayan karikatürler bir anda servis edildi. Sosyal medyada Atatürk resminin yer aldığı “Ben başla demeden başlamayın” yazılı karikatürler paylaşıldı.

* Ermeni lobisine

boyun eğip Atatürk’ü sansürleyen Disney’e kör ve sağır kalan çevreler, ertelenen karşılaşmayı “günah çıkarma” şovuna dönüştürdü. Sözde Atatürkçü sanatçılar, aydınlar, yazar-çizer ve siyasetçiler Atatürk duyarlılığı yarışına girişti.





TFF kulüplere bilgi vermedi mi?

Mehmet Büyükekşi

Süper Kupa maçındaki protokol kriziyle ilgili TFF’nin kulüpleri bilgilendirip bilgilendirmediği merak ediliyor. Edinilen bilgilere göre TFF, maçta sergilenecek koreografileri çarşamba günü Suudi Arabistan Futbol Federasyonu’na sundu. Suudi yetkililer perşembe günü dönüş yaparak “Maçta herhangi siyasi paylaşım yapılamaz” cevabını TFF’ye iletti. Ancak TFF’nin söz konusu bilgilendirmeyi kulüplere yapmadığı öne sürüldü. Takımlar koreografilerini değiştirmeden Suudi Arabistan’a gidince maçtan 1,5 saat önce taraflar arasında gerginlik başladı. Suudi yetkililer maçın bu şekilde oynanamayacağını Türk yetkililere iletti. Yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanmayıp taraflar arasında uzlaşma sağlanamayınca, maç ertelenip kulüpler Türkiye’ye döndü. Uçakların rehin tutulduğu iddiası da boş çıktı. Bu olaylar yaşanırken “takımların uçaklarının rehin alındığı” iddiası sosyal medyada dolaşıma girdi. Ancak uçakların rehin alınmadığı, Riyad’a yakın bir şehirde park halinde beklediği için geç geldiği öğrenildi.





Büyükekşi süreci yönetemedi

Türk futbolunun başında bulunan Mehmet Büyükekşi ve yönetimi, büyük tartışma konusu oldu. Büyükekşi, Suudi Arabistan’daki krizin baş sorumlusu olarak görülüyor. İmzalanan protokole rağmen süreci yönetemeyen Büyükekşi’nin Türk futbolunu içine soktuğu kriz, ideolojik çatışmaya dönüştü. TFF yetkilileri maçtan 15 gün kadar önce Suudi yetkililerin kendilerine çok sıcak davrandığını ve her taleplerinin kabul edildiğini ifade ediyordu. Bu ilgiye rağmen futbolda yaşanan kriz ve Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerine vurulan darbe sürecin iyi yönetilemediğini gösterdi.





Onlar suçladı kulüpler teşekkür etti

Suudi Arabistan devletine bağlı bir kuruluş olan ve Süper Kupa maçının organizatörlüğünü yürüten “Riyadh Season” gece yarısı bir açıklama yaptı. Açıklamada kulüplerin protokole uymadığı belirtildi. Açıklamada “Maçın, kapsamı dışında herhangi bir slogan olmaksızın spor yapılmasını gerektiren uluslararası futbol yönetmelikleri ve düzenlemelerine uygun olarak zamanında yapılmasını dört gözle bekliyorduk. Özellikle de bu konu maç öncesinde yapılan hazırlık toplantıları çerçevesinde belirtildi. TFF ile görüşüldüğü için ve uluslararası yönetmelikler, düzenlemeler uyarınca bu maç için yönetmeliklerin gerekliliklerine uyulması gerektiğini vurguladık. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti’nin milli marşının çalınması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin sahip olduğu statünün tanınması için stadyum içinde ve tribünlerde Türk bayraklarının sergilenmesi konusunda anlaşmaya vardık. Bu anlaşmaya rağmen, iki takımın da anlaşmaya uymaması üzücü oldu ve bu da maçın yapılamamasına yol açtı” denildi. İki kulübün suçlandığı açıklamaya karşın Galatasaray ve Fenerbahçe’nin, TFF ile birlikte yaptığı ortak açıklamada Suudi Arabistan Futbol Federasyonu’na teşekkür etmesi anlaşılamadı. Maçın ertelendiğinin duyurulduğu ortak açıklamadaki o bölüm şöyle: “Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa’nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz.”





Neden Riyad?

2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının, en iyi teklifi veren Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanması, tamamen kulüpler ve TFF tarafından ortak kararla organize edildi. TFF, ekim ayında yaptığı açıklamayla Süper Kupa maçının 30 Aralık’ta Suudi Arabistan’da oynanacağını duyurdu. Ardından tarih 29 Aralık’a çekildi. Bazı taraftar, kulüp ve yöneticilerin bu karara karşı çıkması üzerine TFF, “Kulüplerimize gelir getirmesi amacıyla Turkcell Süper Kupa’nın yurt dışında oynanması projesi ve yetkisi Türkiye Futbol Federasyonu’na aittir” açıklamasını yaptı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Suudi Arabistan kararını ise şöyle duyurmuştu: “Suudi Arabistan 2034 FIFA Dünya Kupası’na aday oldu. Yüzde 90 da alacaklar. Biz de desteğimizi açıkladık. Biz Süper Kupa’yı Almanya’da yapmak istedik. Almanya, güvenlik gerekçesiyle iki Türk takımının maç yapmasına izin vermedi. ‘İngiltere’de yapalım’ dedik. Aynı durum. Hiçbir Avrupa ülkesi izin vermiyor. Azerbaycan, ‘Gelin bizde yapın’ diyor ancak orada da para yok. Suudi Arabistan 120 milyon dolar gibi paralar ödeyerek dünya yıldızlarını ülkesine transfer ediyor. Süper Kupa’yı Suudi Arabistan’da düzenlememiz, Türk futbolunun marka değeri için faydalı olacak.”



