Sürekli o geceyi sayıkladı

15 Temmuz gecesi Kahramankazan’da F-16’ları engellemeye çalışırken vurularak yaralanan ve geçtiğimiz aylarda Hakk’a yürüyen Mustafa Zorova’nın eşi Sevim Zorova, eşinin sürekli o geceyi sayıkladığını anlattı.





SON GÜNLERİNDE EVDE OLMAK İSTEDİ

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde ayağından yaralanıp gazi olan darbe gecesinin kahramanlarından Mustafa Zorova hayatını kaybettiği 23 Şubat gününe kadar 56 operasyon geçirdi. Bu süreçte en büyük destekçisi eşi Sevim Zorova oldu. Sevim Zorova, “Son günlerini evinde geçirmek istedi. Beni eve götürün diye ısrar etti. Hastanelerde sandalye üzerinde uyudum. Son zamanlarında beni yanından hiç ayırmadı. Mutfağa su almaya gidiyordum. ‘Gitme gitme, yanımda dur’ diyordu. Mutfağa bile göndermezdi beni” sözleriyle son günlerini anlattı.





BU SÜREÇTE YALNIZ BIRAKMADILAR

Sevim Zorova, eşinin son günlerinde, “Bacağımı gördüğümde yeni vurulmuşum gibi oluyorum. Orayı görüyorum” dediğini aktardı. Son zamanlarında 1 ay hastanede yatan gazinin bir ay boyunca o geceyi sayıkladığını ifade etti. Sevim Zorova, “Beni öldürecekler derdi. Bir ay orayı sayıkladı. Sürekli gelen giden ziyaret edene anlatırdı ama kendi kendine konuşmazdı. Son günlerinde kendi kendine sürekli orayı konuştu” dedi.

Sevim Zorova, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara İl Başkanı, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız hiç bırakmadılar bizi. Halen daha çok arayan var. Başka memleketlerden öldüğünü yeni duyup arayanlar da var. Devamlı arayıp baş sağlığı diliyorlar. Mezarına ziyaret çok gelen oluyor” diyerek süreçte hiç yalnız bırakılmadıklarını belirtti. Sevim Zorova, “Çok acı çekti. Başından bir saniye ayrılmadım. Ben iğne bilmezdim. Yıllarca hastanelerde iğne vurmayı öğrendim. Kollarımda can verdi. Konuşa konuşa öldü, benimle helalleşti. Kaymakamımızdan Allah razı olsun, devlet büyüklerimiz, vatandaşlarımız bizi bu süreçte hiç yalnız bırakmadılar” ifadelerini kullandı.





EŞİM ÇOCUKLUK AŞKIMDI

Sevim Zorova eşini, “Benim eşim hiç dışarı çıkmazdı, abdestinde namazında camisinde bir insandı. Eşim bulunmayacak bir insandı” sözleriyle anlattı. Eşiyle çocukluk aşkı olduğunu anlatan Sevim Zorova, “Eşim de teyzemin teyze torunu, o 16 yaşındaydı ben 13 yaşındaydım. İkimizin annesi de üveydi. Annesi öldüğünde o 6 yaşındaydı. Babam beni vermedi ona. O başkasıyla evlendi ben başkasıyla evlendim. Benim eşim öldü, onun karısı öldü. Geldi benim evime oturdu. Ölürüm de vaz geçmem, çocukluk aşkımsın dedi. Allah da yazmış evlendik” ifadeleriyle hikayelerini aktardı.





9 YILDA 58 KAHRAMANA VEDA

Türkiye’nin yakın tarihinde kara bir leke olarak yer eden 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde 253 vatandaş şehit oldu, 2 bin 740 kişi ise yaralanarak gazi unvanı aldı. Bu gazilerden birçoğu felç kaldı, sakatlandı ya da konuşma yetisini kaybetti. O günden bu yana geçen 9 yılda, 58 gazi tedavi süreçlerinin ardından hayatını kaybetti.

Sadece 2025 yılında dört 15 Temmuz gazisi daha ebediyete uğurlandı. Bu yıl vefat eden Ramazan Kayabaş Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü’nde, Mehmet Akbuğa İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde, Mustafa Zorova ve Osman Aydın ise Akıncı Üssü’nde yaralanmıştı.





EBEDİYETE İNTİKAL EDEN GAZİLER

Hain darbe girişiminin ardından geçen 9 yılda ebediyete intikal eden gazilerimizin isimleri ise şöyle: İhsan Kamış, Abdullah Ünal Kutdemirel, Hasan Hüseyin Çakır, Metin Uzun, Hasan Hüseyin Bayar, Hüseyin Demir, Muammer Uzun, Ali Gül, Tolga Altaş, Münir Bağcı, Hüseyin Erdoğan, Mehmet Akbuğa, Asim Akhoroz, Adnan Yılmaz, Yusuf Kızılçim, Uğur Şahan, Nurettin Göksu, Çetin Sayın, Mustafa Uludağ, Bayram Ertubay, Ahmet Çağlar, Recep Halil Gültekin, Faruk Cesur, Kerim Can Çörtebaşı, Arif Ünver, Ramazan Kayabaş, Mert Can Üçpınar, Hakan Kara, Hüseyin Akça, Osman Aydın, Çetin Şahan, Serkan Tartan, Mazlum Murat Özfen, Nihat Şahin, Ali Erduğan, Samet Tenbel, Fatih Orhan, Yılmaz Mutal, Güven Şağban, Burak Kılıçaslan, Mustafa Öz, Alpay Kaynakçı, Kadri Hakan Büyükdemirtaş, Erdinç Süresoy, Erhan Karabulut, Osman Şimşek, Nihat Altın, Halil Alğan, Sait Taşçı, Selahittin Dalkılıç, Ahmed Elhıdır, İsmail Mustafa Birol, Ramazan Alipaşaoğlu, Remzi Baş, Emre Demir, Muhittin Örnek, Asım Adakul, Mustafa Zorova.





Oğlum sana geliyorum

15 Temmuz günü darbecileri durdurmak için Akıncı 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda şehit olan Lokman Biçinci’nin ailesi darbe girişimin 9. yıl dönümünde konuştu. Şehidin ablası Ayten Doğulu, bu sene vefat eden babası Recep Biçinci’nin son anlarında hep oğlunu hatırladığını, “Ölmeden önce babamla hep ilgilendik, hep karşısında Lokman’ı görüyordu. Lokman gelmiş bayraklarla karşımda duruyor, dedi.

En son ‘Oğlum sana geliyorum’ dedi” sözleriyle anlattı.





DAHA 25 YAŞINDAYDI

15 Temmuz’un en kritik noktalarından olan Akıncı 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı darbe girişiminin karargâhı olarak kullanıldı. Darbe girişiminden bir gün önce memleketleri Erzurum’da yaşayan kız kardeşinin cenazesinden dönen 25 yaşındaki Lokman Biçinci darbe girişimini öğrenir öğrenmez Akıncı Üssü’ne gitti. Sabahın ilk saatlerine kadar darbeci hainlerine direnen Biçinci’nin şehit olduğu haberi sabah saat 06.00’da ailesine verildi. Şehidin ablası Ayten Doğulu, o gece Şehit Biçinci’nin evden çıkmadan önce kendilerine “Siz çayı demleyin, ben hemen gidip geliyorum, vatan elden gidiyor” diyerek el sallayarak gittiğini anlattı. Doğulu, “Bizim için acısı ilk günkü gibi, Allah razı olsun bizi yalnız bırakmıyorlar, soruyorlar” dedi.





ACISI HÂLÂ İLK GÜNKÜ GİBİ