Suriye sınırında 21 anti personel mayını imha edildi

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Zonguldak'ta korona testleri bu laboratuvarda yapılıyor

Zonguldak'ta, koronavirüs vakaları yoğun olarak görülürken, bu kapsamdaki tedbirler de artırıldı. Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki, ilin yetkilendirilmiş tek laboratuvarı görüntülendi. BEÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Füsun Cömert, 13 kişilik özel ekiple günde 600 test sayısına kadar çıktıklarını ve 24 saat görev başında olduklarını söyledi.