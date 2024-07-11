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Suriyeli esnafa haraç kestiler

Kayseri’de Suriyelilere yönelik yaşanan provokatif saldırıların ardından Ümraniye Dudullu’da da skandal bir olay yaşandı. Olaylardan hemen sonra Ümraniye’de ortaya çıkan 3 kişi, Suriyeli esnafların iş yerlerine giderek haraç kesti.

Şahin Şen
04:00 - 11/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 00:43 - 11/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

3 temmuz günü akşam saatlerinde Suriyeli ve Afganistanlı esnafların dükkanlarına giden şüpheliler esnaflara önce vergi levhası sordu. Korkarak vergi levhasını gösteren Suriyeli esnaflara kaç yıldır bu dükkan açık diyen 3 şüpheli esnaflardan 10 bin lira haraç istedi. Suriyeli esnaflar neye uğradıklarına şaşırırken şüpheliler esnaflara istedikleri parayı 2-3 gün içerisinde almaya geleceklerini de söyledi. Şüpheliler Suriyeli esnafa istedikleri parayı vermemeleri halinde kendilerine iş yaptırmayacakları tehdidinde bulundu. Yaşanan tehdit olayının ardından dükkanlarındaki güvenlik kamera kayıtlarını da alan Suriyeli esnaflar polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Kimlikleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan ekipler 24 yaşındaki şüpheli M.D. ve B.D. ile 21 yaşındaki H.K.’yı ikametlerinde gözaltına aldı. Yapılan incelemede M.D.’nin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımından 9 , uyuşturucu madde ticaretinden 2, güveni kötüye kullanmadan 3 ve taksirle yaralama, resmi belgede sahtecilik, suç eşyasının satın alınması ve motorsiklet hırsızlığından birer olmak üzere toplam 18 sabıkasının olduğu tespit edildi. B.D. ve H.K.’nın ise uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımından suç kaydı olduğu belirlendi. 4 Temmuz günü mevcutlu olarak adliyeye sevk edilen M.D., B.D. ve H.K. tutuklanarak Maltepe cezaevine gönderildi.




#Kayseri
#Irkçılık
#Suriyeli
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