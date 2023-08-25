Suriye’nin kuzeyinde Türkçe seferberliği

Yunus Emre Enstitüsü.
Türkçe eğitiminden, resim yapmaya, ıtri sanatlardan tiyatroya kadar pek çok eğitimin verileceği merkezde genç yaşlı herkesin iç savaşın etkilerinden uzaklaştırılması amaçlanıyor. Merkezde 2 bine yakın öğrenci eğitim alıyor.
HEDEF 300 BİN ÇOCUK
Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, “Suriye'deki güvenli bölge için bir Türkçe seferberliği başlattık. Bu bölgedeki yöneticiler de Yunus Emre Enstitüsü geldikten sonra bölgedeki havanın olumlu anlamda değiştiğini belirtiyorlar. Temel amacımız ilk etapta bölge genelindeki 300 bin çocuğa Türkçe öğretmek” dedi.
Enstitüde 1 yıldır Türkçe öğrenen Kutada El Hamis, “12.sınıfa başlayacağım. Burada aldığım eğitimle tercümanlık yapıyorum. Türkçe’mi pekiştirmek için Türkiye’deki arkadaşlarımla görüntülü konuşuyorum” derken Türkçe’yi, Dede Korkut hikayeleri okuyarak öğrendiğini söyleyen Samir Mekkiye de, “1.5 yıldır Türkçe öğreniyorum ve konuşmayı çok seviyorum” diye konuştu.