Suriye’nin kuzeyinde Türkçe seferberliği

İstanbul Medipol Üniversitesi, inanılması güç rekorunu bir kere daha egale etti. 2016’dan beri 8. kez aralıksız şekilde YKS 1.’lerinin adresi olan Medipol’ü, bu senenin farklı puan türlerinde birinci olan 5 şampiyon birden kazandı. Sayısal ve eşit ağırlık birincilerinin yanı sıra ek puanla birinci olan 3 öğrenci daha Medipol’e yerleşti. 10 kişilik kontenjanının tamamını YKS’yi ilk 30’da tamamlayan adaylardan kabul eden Medipol UTF, bu sene de ‘En Yüksek Taban Puana Sahip Fakülte’ olarak öne çıktı. YKS şampiyonları, düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna tanıtıldı.