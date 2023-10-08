Süryani Ortodoksların ruhani liderinden Cumhuriyet tarihinin ilk kilisesini açan Erdoğan’a teşekkür: Sizi çok seviyoruz

Süryani Ortodoks Cemaati Ruhani Lideri Yusuf Çetin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin açılışını yaptı.
Açılışı yapılan kilisenin temelinin 2019'da kendisinin de katıldığı törenle atıldığına vurgu yapan Erdoğan, kilisenin Süryani cemaatine hayırlı uğurlu olmasını dilerken, inşasında emeği geçenleri tebrik etti.
'Sizi çok seviyoruz'
Süryani Ortodoks Cemaati Ruhani Lideri Yusuf Çetin Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin açılış töreninde Cumhuriyet tarihinde ilk kez yaşanan anlar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sundu. Çetin, ''Sayın Cumhurbaşkanımız, kilisemizin 2 bin yıla yakın tarihinde ilk kez bir devlet başkanı bize ait bir kilisenin temelini atmış ve ardından açılışını yapıyor. Sizi çok seviyoruz. Sağlığınız için dua ediyoruz'' ifadelerini kullandı.