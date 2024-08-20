Susturucuyla 8 kurşun sıkıp kaçtılar

Sokak ortasında infaz. İstanbul önceki gece korkunç bir cinayete sahne oldu. Kağıthane'de park halindeki araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü. Hamidiye Mahallesi Dilaver Sokak’ta maskeli kişiler, park halindeki 34 FDN 313 plakalı otomobile akşam 22.30'da ateş açtı. Olay yerine yaya olarak gelen saldırgan, kurşun yağdırdıktan sonra bir cipe binip uzaklaştı.

1 ÖLÜ, 2 YARALI

Saldırıda Filistin uyruklu A.K. (30) hayatını kaybetti, Filistin uyruklu arkadaşı iş insanı F.M. ağır yaralandı, A.K.'nın koruması E.K. da ayağından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde, saldırıda kullanılan 1 tabanca ve 8 boş kovan bulundu. Silahta susturucu takılı olması dikkat çekti. 2 yaralının tedavisi sürerken, soruşturma başlatıldı.

YURT DIŞINA KAÇTILAR

Olayın faillerinin G.S., T.S., S.A., S.A.S.O., L.E.E. ve H.B. oldukları, izlerini kaybettirmek için kiralık 3 araç kullandıkları belirlendi. Saldırının alacak verecek nedeniyle gerçekleştiği, G.S., T.S. ve S.A.’nın olaydan sonra gece saat 00.48’de Kırklareli’den yurt dışına çıktıkları belirlendi. Faillerin kaçmasına yardım eden L.E.E. ile birlikte 4 kişi yakalandı. Diğer şüpheliler her yerde aranıyor.

Saldırı siyasi bir olay değil

Saldırıda hayatını kaybeden A.K.'ni babası Bilal Abdülkadir, olayın siyasi bir boyutunun olmadığını söyledi. Abdülkadir, şöyle devam etti: "Bizlere iyi davrandılar. Türkiye'ye bu güzel tutum ve davranışından dolayı teşekkür ediyorum. Konu siyasi bir konu değil, ne olduğunu bilmiyoruz ama bizler siyasetten uzak insanlarız. Biz İsrail Araplarındanız, Filistinliyiz, Arabız. İsrail pasaportu taşıyoruz. Türkiye'ye daima gelip gidiyoruz. Ne olduğunu bilmiyoruz. Ümidimiz, Türk polisinin en kısa sürede görevini yerine getirip canileri yakalamasıdır."

DAİMA TÜRKİYE'YE GİDİP GELİYORUZ

Abdülkadir, Türkiye'ye turist olarak oğlunu ziyaret için geldiğini ifade ederek, "Daima Türkiye'ye gelip gidiyoruz, oğlumun karısı ve kızı da gelip gidiyorlar. Herhangi bir tehdit yoktu, bilakis Türkiye'de geziyorduk. Taksim, Fatih, Sapanca'ya gittik, memnun kaldık. Bu beklenmedik bir durum. Daha önce herhangi bir saldırı olmadı" diye konuştu.











