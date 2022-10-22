Gündem Tabip odaları Fincancıyı istifaya çağırdı
YEREL GÜNDEM

Tabip odaları Fincancı’yı istifaya çağırdı

PKK’nın yurt dışında yayın yapan kanalında Türkiye’nin kimyasal silah kullandığını söyleyen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya tepki çığ gibi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tabip odaları Fincancı’yı istifaya çağırdı
Şebnem Korur Fincancı.

Samsun, Kayseri, Zonguldak ve Adıyaman’daki Tabip Odaları, Türkiye’yi zan altında bırakan Fincancı’yı kınadı. Kayseri Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Türkmen Bahadır Arıkan, “Bu iftira kabul edilemez. Şanlı Türk ordumuzun yanındayız. TTB Başkanı, biz Türk hekimlerini temsil etmemektedir. Bulunduğu makamı kendi ideolojik görüşlerinin müdafaa amaçları için kullanan Şebnem Korur Fincancı istifa etmelidir” derken, Zonguldak Tabip Odası Başkanı Dr. Şenol Yavuz ise “Böyle bir kişinin bizleri temsil etmesini istemiyoruz. TTB Başkanı’nı derhal istifaya davet ediyoruz” açıklamasını yaptı. Samsun Tabip Odası’ndan yapılan açıklamada “Fincancı’yı kınıyor ve TTB Başkanlığı temsiliyetini tekrar değerlendirmesi gerektiğine inanıyoruz” denildi. Adıyaman Tabip Odası da Fincancı’nın açıklamalarına katılmadıklarını duyurdu.

Tabipler Birliği Başkanı Fincancı PKK kanalında Türk ordusuna iftira attı
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Tabipler Birliği Başkanı Fincancı PKK kanalında Türk ordusuna iftira attı
Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, PKK kanalında, Türk ordusunu teröristlere karşı kimyasal silah kullanmakla suçladı.

Ağır kayıplar veren PKK'nın kimyasal silah yalanını, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Meclis gündemine sunacağını açıkladı.

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