Tabip odaları Fincancı’yı istifaya çağırdı

Samsun, Kayseri, Zonguldak ve Adıyaman’daki Tabip Odaları, Türkiye’yi zan altında bırakan Fincancı’yı kınadı. Kayseri Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Türkmen Bahadır Arıkan, “Bu iftira kabul edilemez. Şanlı Türk ordumuzun yanındayız. TTB Başkanı, biz Türk hekimlerini temsil etmemektedir. Bulunduğu makamı kendi ideolojik görüşlerinin müdafaa amaçları için kullanan Şebnem Korur Fincancı istifa etmelidir” derken, Zonguldak Tabip Odası Başkanı Dr. Şenol Yavuz ise “Böyle bir kişinin bizleri temsil etmesini istemiyoruz. TTB Başkanı’nı derhal istifaya davet ediyoruz” açıklamasını yaptı. Samsun Tabip Odası’ndan yapılan açıklamada “Fincancı’yı kınıyor ve TTB Başkanlığı temsiliyetini tekrar değerlendirmesi gerektiğine inanıyoruz” denildi. Adıyaman Tabip Odası da Fincancı’nın açıklamalarına katılmadıklarını duyurdu.