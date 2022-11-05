Gündem Tahıl koridoru diplomasisi Türkiye barışa öncülük etti
POLİTİKA

Tahıl koridoru diplomasisi: Türkiye barışa öncülük etti

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin tahıl koridorundaki rolüne dikkat çekerek “Türkiye bu tahıl koridorunun açılmasını sadece ticari bir faaliyet olarak değil, insanlık için hayati bir nefes borusu olduğu kanaatiyle hareket etmektedir.” dedi.

Abone Ol Google News
Hatice Saka Rabia Şenol Yeni Şafak
Tahıl koridoru diplomasisi: Türkiye barışa öncülük etti
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş.

AK Parti’nin iktidara gelişinin 20. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen “21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu” Şişli’deki bir otelde gerçekleştirildi. Forumun açılış konuşmasını AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş yaptı.

İNSANLIK İÇİN NEFES BORUSU

Kurtulmuş, mevcut çatışma, gerilim ve savaşların çözümünde mutlaka karşılıklı rıza ve hakkaniyet ekseninde yeni yaklaşımlara ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Kurtulmuş, şunları söyledi: “Sadece son günlerde yaşadığımız Rusya-Ukrayna arasındaki tahıl görüşmeleri müzakerelerinde geldiğimiz nokta, Türkiye’nin bu tutumunun ne kadar önemli ve değerli olduğunu gösteriyor. Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan neredeyse her iki tarafla da konuşabilen dünyadaki tek ülke ve tek siyasi liderdir. Türkiye bu tahıl koridorunun açılmasını sadece ticari bir faaliyet olarak değil, zaten açlık tehdidiyle karşı karşıya kalan başta Afrika’nın yoksul insanları olmak üzere insanlık için hayati bir nefes borusu olduğu kanaatiyle hareket etmektedir.”

VİZYONUMUZUN SONUCU

“Diplomasimizin merkezine, insani diplomasinin merkezine bunu koyduğumuz için çok şükür tahıl koridoru meselesinde de önemli bir adımın atılmasına Türkiye öncülük etmiş, aracılık etmiştir. Yine aynı şekilde Türkiye olarak dünya barışına katkı sağlamak için belli bir süredir aramızda gerilimler yaşanan bölge ülkeleriyle normalleşme sürecinin bir niyetle başlatılmış olması ve sonuç alınabilmeye başlanması da Türkiye’nin barışçıl, insani dış politika vizyonunun sonuçlarından birisidir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'le hemfikiriz tahılda öncelik fakir ülkeler olacak
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'le hemfikiriz tahılda öncelik fakir ülkeler olacak

İbrahim Kalın tahıl koridoru diplomasisinin detaylarını anlattı: Tüm dünya Ankara'yı arıyor
GÜNDEM
İbrahim Kalın tahıl koridoru diplomasisinin detaylarını anlattı: Tüm dünya Ankara'yı arıyor
Altılı masaya aday eleştirisi

Altılı masaya 'aday' eleştirisi

'​Erdoğan 20 senedir yıpranmıyor, bunlar neden yıpranıyor'
Arda milli takım tercihini yaptı

Arda milli takım tercihini yaptı

​Genç oyuncu, Türkiye için değil Arnavutluk için oynayacak.
MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarında Albayrak Medyaya ödül: Bakan Soylu ve TBMM Başkanı Şentop takdim etti

​Elon Musk'tan aktivistlere tepki.

Bitlis'te kuduz köpek tarafından ısırılmıştı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye 'başörtüsü' tepkisi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.