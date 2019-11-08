Taksiciden örnek davranış

Ay, 5 yıl öncede 6.5 milyon TL değerindeki dövizi aynı şekilde sahiplerine teslim etmişti. İstanbul Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can da, kooperatif olarak örnek davranış sergileyen Ahmet Cihan Ay'ı tebrik ederek bir çeyrek altın taktı.
Ay, 5 yıl öncede 6.5 milyon TL değerindeki dövizi aynı şekilde sahiplerine teslim etmişti. İstanbul Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can da, kooperatif olarak örnek davranış sergileyen Ahmet Cihan Ay'ı tebrik ederek bir çeyrek altın taktı.
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