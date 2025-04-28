Talas'ta acil durum konteynerleri güven veriyor

"İstanbul'da yaşanan bu tedirgin edici olay, depremle yaşamayı öğrenmemiz ve her an hazırlıklı olmamız gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Talas Belediyesi olarak biz de ilçemizin farklı noktalarına yerleştirdiğimiz acil durum konteynerlerimizle muhtemel bir sarsıntı veya afette vatandaşlarımızın ilk etapta ihtiyaç duyacağı kurtarma, barınma, gıda ve hijyen malzemelerini temin etmeyi amaçlıyoruz"