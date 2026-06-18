Tanju Özcan hakkında tutuklama kararı verildi

Özcan'ın müşteki-sanık olduğu Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki "şantaj" davasının müştekilerinden Ö.Ç'nin, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına "Tanju Özcan tarafından cinsel saldırıya uğradığı" iddiasıyla şikayet dilekçesi vermesi üzerine "kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan açılan soruşturmada tutuklama kararları çıktı.

Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki "şantaj" davasında müşteki Ö.Ç'nin, eski erkek arkadaşı M.E.A, Özcan, Özel Kalem Müdürü Ö.N.Y. ve şoför S.Ç'den şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında ifade veren şoför S.Ç. ise, Ö.Ç.’yi birden fazla kez bir otele Tanju Özcan’ın yanına götürdüğünü belirtti. Ö.Ç.’nin savcılığa sunduğu iddiaların ardından harekete geçen ekipler, ’kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı’ suçlamasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şoför S.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cezaevinde bulunan Tanju Özcan’ın da aynı soruşturmada ’kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı’ suçundan tutuklanmasına karar verildi.