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Tanju Özcan hakkında tutuklama kararı verildi

Tanju Özcan hakkında tutuklama kararı verildi

15:3018/06/2026, Perşembe
G: 18/06/2026, Perşembe
AA
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Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkında tutuklama kararı
Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkında tutuklama kararı

Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan, "icbar suretiyle irtikap" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarının ardından "cinsel saldırı" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında da tutuklandı.

Özcan'ın müşteki-sanık olduğu Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki "şantaj" davasının müştekilerinden Ö.Ç'nin, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına "Tanju Özcan tarafından cinsel saldırıya uğradığı" iddiasıyla şikayet dilekçesi vermesi üzerine "kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan açılan soruşturmada tutuklama kararları çıktı.

Dosyayı inceleyen nöbetçi sulh ceza hakimliği, Özcan ve şoförü S.Ç'nin tutuklanmasına hükmetti.


Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki "şantaj" davasında müşteki Ö.Ç'nin, eski erkek arkadaşı M.E.A, Özcan, Özel Kalem Müdürü Ö.N.Y. ve şoför S.Ç'den şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Özcan, 2 Mart'ta "icbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığınca 3 Mart'ta belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı. Özcan hakkında, aynı soruşturma kapsamında 4 Nisan'da "nitelikli dolandırıcılık" suçundan da tutuklama kararı verilmişti.

Şoför otel görüşmelerini itiraf etti

Soruşturma kapsamında ifade veren şoför S.Ç. ise, Ö.Ç.’yi birden fazla kez bir otele Tanju Özcan’ın yanına götürdüğünü belirtti. Ö.Ç.’nin savcılığa sunduğu iddiaların ardından harekete geçen ekipler, ’kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı’ suçlamasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şoför S.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cezaevinde bulunan Tanju Özcan’ın da aynı soruşturmada ’kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı’ suçundan tutuklanmasına karar verildi.




#Tanju Özcan
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