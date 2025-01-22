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Tarifi imkansız acı: Bolu'da otel yangını 76 can aldı

Tarifi imkansız acı: Bolu'da otel yangını 76 can aldı

Saliha Engin
Burak Doğan
04:0022/01/2025, Çarşamba
G: 22/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Bolu Kartalkaya kayak merkezinin simgesi olan 47 yıllık Grand Kartal Otel kül oldu
Bolu Kartalkaya kayak merkezinin simgesi olan 47 yıllık Grand Kartal Otel kül oldu

Türkiye, dün sabaha kahreden acıyla uyandı. Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki Grand Kartal Otel’de saat 03.27’de çıkan yangında 76 kişi can verdi. 10 saatte kontrol altına alınabilen yangından, 51 kişi de yaralı kurtuldu.

Sömestrı fırsat bilip kayak için Bolu Kartalkaya’ya giden tatilciler dehşeti yaşadı. Köroğlu Dağlarının zirvesindeki Kartalkaya kayak merkezinin simgesi olan 47 yıllık Grand Kartal Otel’de önceki gece yangın çıktı. Saat 03.27'de otelin restoran bölümünde başlayan yangında, alevler kısa sürede 12 katlı yapıyı tamamen sardı. Bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇARŞAFLA CAMDAN İNDİLER

Otelde 238 kişi konaklıyordu. Can pazarının yaşandığı yangına uykularında yakalanan tatilciler hızla oteli tahliye etmeye çalıştı. Bazıları otelden çıkmayı başardı, ancak onlar kadar şanslı olamayanlar da vardı. Odalarında mahsur kalanlar, ekipler otele ulaşana kadar kendi imkanlarıyla kurtulmayı denedi. Bazıları panikle camdan atladı, bazıları da çarşafları birbirine bağlayıp

İLK MÜDAHALE 45 DAKİKA SONRA

İtfaiye ekipleri, yangın çıktıktan ancak 45 dakika sonra olay yerine ulaşabildi. Yangına ilk müdahale saat 04.15’te yapıldı. Bir yandan oteldekiler tahliye edilirken, diğer yandan alevlerle mücadele başladı. Yaklaşık 11 saatin sonunda dün 14.30’da kontrol altına alınabilen yangında küle dönen otelde detaylı arama yapıldı. Tüm odalara giren ekipler, 76 kişinin dumandan ya da alevlerden etkilenerek can verdiğini belirledi. Faciadan 51 kişi ise yaralı kurtuldu. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu olduğu ifade edildi. 17 yaralının ise tedavilerinin ardından hastanelerden taburcu olduğu öğrenildi.

Kimlik tespiti için DNA testi

  • İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hayatını kaybeden 52 kişinin kimliğinin tespit edildiğini, 45 naaşın acılı ailelere teslim edildiğini söyledi. Yerlikaya diğer naaşların kimliğinin DNA testiyle belirleneceğini söyledi.

Alarm çalmadı

  • Facianın görgü tanıkları yaşadıklarını anlattı. Komşu otelde çalışan Barış Salgür, “İmdat” sesleri üzerine dışarı çıktığını, yardım için ip, yastık ve yorgan getirdiğini söyledi. Bölgedeki otellerden birinde konaklayan Ali Atmaca, yangının dehşetiyle camdan atlayanların sert zemine düşmemesi için yatakları otel önüne dizdiklerini ifade etti. Yangından sağ kurtulan Eylem Şentürk, yangın alarmının çalışmadığını belirtti. Şentürk, “Bu kadar can kaybının olmasının nedeni, yangın alarmının olmaması. Eğer alarm olsaydı daha erken harekete geçilirdi. Yangın alarmı biz dışarı çıkıncaya kadar hiç çalmadı. Eşim yangın merdivenini bulamadığı için sundurmadan aşağı atlamak zorunda kaldı. O otele ilk kez gitmiyorum. Yangın merdiveni hiç dikkatimi çekmedi” dedi.

BAZI ÇALIŞANLARDAN FARKLI KONUŞMA

  • Bazı otel çalışanlarının anlattıkları Şentürk’ü doğrular nitelikteydi. Otelde çalışan Kadir Kocadurmuş, personelin “Yangın var” diye bağırarak kapılara vurduğu, uyuyanları böyle uyandırdığını söyledi. Muzaffer Çiğ de “Ben uyuyordum, arkadaşlar bağırınca kalktım. Yangın merdiveni olmayınca, biz de merdivenlerden koşarak gittik” diye konuştu.
  • Bazı otel çalışanları ise arkadaşlarının aksine otelin yangın çıkışı olduğu yönünde bilgi verdi. Otelde 10 yıldır kayak eğitmenliği yapan Ahmet Bulutlu “Yangın merdiveni, yangın çıkışı vardı ama gece olduğu için herkes uykuda yakalanınca durum biraz daha sıkıntılı oldu” ifadelerini kullandı. 3 yıldır otelin mutfak kısmında çalışan Nevzat Aydın “2 yangın merdiveni var, biri ön, öteki arka kısımda. Denetimler sık sık yapılıyordu, biz yangının elektrik kaynaklı çıktığını düşünüyoruz” derken, yine otelin mutfak çalışanlarından Enver Kaya ise daha yeni denetim geçirdiklerini söyledi.

Son itfaiye denetimi 2007’de

Facianın ardından otelde en son ne zaman denetim yapılıp yapılmadığı merak edildi.
Otelin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2021 ve 2024 yıllarında denetlendiği, herhangi bir aksaklığa rastlanmadığı öğrenildi.
Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı, tesislerde yangın güvenlik sistemlerinin çalışıp çalışmadığını denetleme yetkisine sahip değil. Bakanlığın kontrolleri, yalnızca yangın merdiveni, duman dedektörleri gibi güvenlik sistemlerinin mevcut olup olmadığını belgeleme üzerine kurulu. Sistemlerin işlerliği ya da periyodik bakımlarının yapılıp yapılmadığı kontrol edilmiyor. Resmi kayıtlara göre
Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bu binada en son 2007'de denetim gerçekleştirmiş.
O tarihten bu yana herhangi kontrol yapılmamış.

BAKANLIĞA BİLDİRİM YAPILMADI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, otelin 2021 ve 2024 yıllarında tür ve sınıflandırma denetimlerinin yapıldığını, bu denetimler sırasında iş yeri açma, çalışma ve yangın yeterlilik ruhsatlarının talep edildiğini anlattı. “
Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut” diyen Ersoy “Zaten bu yetki de itfaiyede olan bir yetki. Düzenli kontrollerin itfaiye tarafından yapılması gerekiyor. Bugüne kadar yangın yeterliliğiyle ilgili itfaiyece tarafımıza bildirilmiş olumsuz bir durum olmamış
” dedi. Ersoy, “
Tesiste yangın merdiveni var mıydı?
” sorusunu ise
“2 yangın merdiveni var”
diye cevapladı.

ÖZCAN: BELEDİYENİN YETKİ ALANI DIŞINDA

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise "
Bu oteli denetleme yetkisi ve görevi Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait çünkü Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmış bu otel
" dedi. Otelin müracaatı üzerine Bolu Belediyesi İtfaiyesi'nden verilen yangın yeterlilik belgesinin 22 Kasım 2007 tarihli olduğunu söyleyen Özcan, "Onun dışında 2007 yılından sonra herhangi bir şekilde Bolu Belediyesi tarafından bu binaya,
'
Yangınla ilgili önlemler alınmıştır'
şeklinde herhangi bir rapor verilmemiştir
" ifadesini kullandı. İtfaiyeden oteli denetlemek için talepte bulunulup bulunulmadığı sorusuna ise Özcan şu cevabı verdi: "
Bizim rutin denetim yapma görevimiz yok. Burası bizim yetki sahibi olduğumuz mücavir saha içerisinde değil. Burası turizm alanı. Yetkili Turizm Bakanlığı.
"

Söndürme sistemi yetersiz mi kaldı?

  • 76 kişinin can verdiği otel yangınının çıkış nedeni araştırılıyor. Otelde dekoratif malzemeler, tavan ve yan duvarların ahşap kaplama olması, yangını bir anda kontrol edilemez hale getirdi. Olay yeri birimlerinin yaptığı ilk incelemede yangın söndürme sisteminin yetersiz kaldığı belirlendi. Binayı saran dumanın tahliyeyi zorlaştırdığı değerlendiriliyor. Katlarda “acil çıkış yönlendirme levhalarının” olup olmadığı araştırılıyor. Elektrik sistemi incelenecek, yangın merdivenlerinin acil durumda kullanışa elverişli olup olmadığı araştırılacak. Alarm sistemi ve duman dedektörlerinin çalışıp çalışmadığı kontrol edilecek.

9 gözaltı

  • Yanan otelle ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi, ayrıca 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturuldu. Soruşturma kapsamında, aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır çalışmaları olay yerinde takip etti. İçişleri Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı müfettişleri acı olayı tüm yönleriyle ortaya koymak için çalışma başlattı.


#Bolu
#Kartalkaya
#Yangın
#Grand Kartal Otel

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