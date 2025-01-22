Tarifi imkansız acı: Bolu'da otel yangını 76 can aldı

Facianın ardından otelde en son ne zaman denetim yapılıp yapılmadığı merak edildi.

Otelin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2021 ve 2024 yıllarında denetlendiği, herhangi bir aksaklığa rastlanmadığı öğrenildi.

Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı, tesislerde yangın güvenlik sistemlerinin çalışıp çalışmadığını denetleme yetkisine sahip değil. Bakanlığın kontrolleri, yalnızca yangın merdiveni, duman dedektörleri gibi güvenlik sistemlerinin mevcut olup olmadığını belgeleme üzerine kurulu. Sistemlerin işlerliği ya da periyodik bakımlarının yapılıp yapılmadığı kontrol edilmiyor. Resmi kayıtlara göre

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bu binada en son 2007'de denetim gerçekleştirmiş.