Tarifi imkansız acı: Bolu'da otel yangını 76 can aldı

Türkiye, dün sabaha kahreden acıyla uyandı. Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki Grand Kartal Otel’de saat 03.27’de çıkan yangında 76 kişi can verdi. 10 saatte kontrol altına alınabilen yangından, 51 kişi de yaralı kurtuldu.
Sömestrı fırsat bilip kayak için Bolu Kartalkaya’ya giden tatilciler dehşeti yaşadı. Köroğlu Dağlarının zirvesindeki Kartalkaya kayak merkezinin simgesi olan 47 yıllık Grand Kartal Otel’de önceki gece yangın çıktı. Saat 03.27'de otelin restoran bölümünde başlayan yangında, alevler kısa sürede 12 katlı yapıyı tamamen sardı. Bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ÇARŞAFLA CAMDAN İNDİLER
İLK MÜDAHALE 45 DAKİKA SONRA
İtfaiye ekipleri, yangın çıktıktan ancak 45 dakika sonra olay yerine ulaşabildi. Yangına ilk müdahale saat 04.15’te yapıldı. Bir yandan oteldekiler tahliye edilirken, diğer yandan alevlerle mücadele başladı. Yaklaşık 11 saatin sonunda dün 14.30’da kontrol altına alınabilen yangında küle dönen otelde detaylı arama yapıldı. Tüm odalara giren ekipler, 76 kişinin dumandan ya da alevlerden etkilenerek can verdiğini belirledi. Faciadan 51 kişi ise yaralı kurtuldu. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu olduğu ifade edildi. 17 yaralının ise tedavilerinin ardından hastanelerden taburcu olduğu öğrenildi.
Kimlik tespiti için DNA testi
- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hayatını kaybeden 52 kişinin kimliğinin tespit edildiğini, 45 naaşın acılı ailelere teslim edildiğini söyledi. Yerlikaya diğer naaşların kimliğinin DNA testiyle belirleneceğini söyledi.
Alarm çalmadı
- Facianın görgü tanıkları yaşadıklarını anlattı. Komşu otelde çalışan Barış Salgür, “İmdat” sesleri üzerine dışarı çıktığını, yardım için ip, yastık ve yorgan getirdiğini söyledi. Bölgedeki otellerden birinde konaklayan Ali Atmaca, yangının dehşetiyle camdan atlayanların sert zemine düşmemesi için yatakları otel önüne dizdiklerini ifade etti. Yangından sağ kurtulan Eylem Şentürk, yangın alarmının çalışmadığını belirtti. Şentürk, “Bu kadar can kaybının olmasının nedeni, yangın alarmının olmaması. Eğer alarm olsaydı daha erken harekete geçilirdi. Yangın alarmı biz dışarı çıkıncaya kadar hiç çalmadı. Eşim yangın merdivenini bulamadığı için sundurmadan aşağı atlamak zorunda kaldı. O otele ilk kez gitmiyorum. Yangın merdiveni hiç dikkatimi çekmedi” dedi.
BAZI ÇALIŞANLARDAN FARKLI KONUŞMA
- Bazı otel çalışanlarının anlattıkları Şentürk’ü doğrular nitelikteydi. Otelde çalışan Kadir Kocadurmuş, personelin “Yangın var” diye bağırarak kapılara vurduğu, uyuyanları böyle uyandırdığını söyledi. Muzaffer Çiğ de “Ben uyuyordum, arkadaşlar bağırınca kalktım. Yangın merdiveni olmayınca, biz de merdivenlerden koşarak gittik” diye konuştu.
- Bazı otel çalışanları ise arkadaşlarının aksine otelin yangın çıkışı olduğu yönünde bilgi verdi. Otelde 10 yıldır kayak eğitmenliği yapan Ahmet Bulutlu “Yangın merdiveni, yangın çıkışı vardı ama gece olduğu için herkes uykuda yakalanınca durum biraz daha sıkıntılı oldu” ifadelerini kullandı. 3 yıldır otelin mutfak kısmında çalışan Nevzat Aydın “2 yangın merdiveni var, biri ön, öteki arka kısımda. Denetimler sık sık yapılıyordu, biz yangının elektrik kaynaklı çıktığını düşünüyoruz” derken, yine otelin mutfak çalışanlarından Enver Kaya ise daha yeni denetim geçirdiklerini söyledi.
Son itfaiye denetimi 2007’de
BAKANLIĞA BİLDİRİM YAPILMADI
ÖZCAN: BELEDİYENİN YETKİ ALANI DIŞINDA
Söndürme sistemi yetersiz mi kaldı?
- 76 kişinin can verdiği otel yangınının çıkış nedeni araştırılıyor. Otelde dekoratif malzemeler, tavan ve yan duvarların ahşap kaplama olması, yangını bir anda kontrol edilemez hale getirdi. Olay yeri birimlerinin yaptığı ilk incelemede yangın söndürme sisteminin yetersiz kaldığı belirlendi. Binayı saran dumanın tahliyeyi zorlaştırdığı değerlendiriliyor. Katlarda “acil çıkış yönlendirme levhalarının” olup olmadığı araştırılıyor. Elektrik sistemi incelenecek, yangın merdivenlerinin acil durumda kullanışa elverişli olup olmadığı araştırılacak. Alarm sistemi ve duman dedektörlerinin çalışıp çalışmadığı kontrol edilecek.
9 gözaltı
- Yanan otelle ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi, ayrıca 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturuldu. Soruşturma kapsamında, aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır çalışmaları olay yerinde takip etti. İçişleri Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı müfettişleri acı olayı tüm yönleriyle ortaya koymak için çalışma başlattı.