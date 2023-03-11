Tarihi karar 14 Mayıs'ta

Türkiye, 14 Mayıs’ta 13. Cumhurbaşkanı’nı seçmek için sandık başına gidecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 18 Haziran’da yapılması gereken cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs’ta yenilenmesi kararını imzaladı. Kararnamenin Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlanmasıyla birlikte Türkiye, resmen seçim sürecine girdi.

ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde seçimlerin yenilenmesine ilişkin kararı imzalamasının ardından açıklama yaptı. Anayasa’nın 116’ncı maddesinin verdiği yetkiyle, 18 Haziran’da yapılması gereken cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs’ta yenilenmesi kararını imzaladığını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: “Bu kararın ardından, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) iki aylık seçim takvimini başlatacaktır. Buna göre, inşallah iki ay sonraki ilk pazar günü olan 14 Mayıs’ta milletimiz, cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidecektir. Seçimlerin yenilenmesi kararımızın ülkemize, milletimize, Türkiye Büyük Millet Meclisimize ve siyasi partilerimize hayırlı olmasını diliyorum.”

NEDENLERİ SIRALADI

Seçimlerin tarihinin 14 Mayıs olarak güncellenmesi kararını, yılbaşından hemen sonra kamuoyuyla paylaştıklarını anımsatan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Bizi, seçim tarihini yaklaşık bir ay öne çekme kararını almaya yönelten sebeplerden bazıları şunlardı, her şeyden evvel 18 Haziran, milyonlarca gencimizin geleceğini ilgilendiren üniversite sınav takvimiyle çakışan bir tarihti. Yine bu tarih, yurt içinden ve yurt dışından yüzbinlerce vatandaşımızın hac farizasını ifa etmek üzere mübarek topraklara gittiği bir döneme denk geliyordu. İlk ve orta dereceli okulların seçim tarihinden hemen önce tatile girmesi sebebiyle her yıl olduğu gibi bu sene de milyonlarca vatandaşımız, memleketine veya tatil beldelerine gitmek üzere yola çıkacaktı. Bunların başını çektiği sebeplerle, 18 Haziran’ın milletimizin iradesini sandığa yansıtmasını teminde sağlıklı bir tarih olmadığını değerlendirdik. Alternatif olarak da 14 Mayıs tarihini teklif ettik.”

Adaylık ücretleri AFAD’a

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’den aday olacaklar için alınan kararı şöyle anlattı: “Bir ilk adım olarak genel başkanı olduğum AK Parti’den milletvekili adayı olmak için başvuracaklarla ilgili bir karar aldık. O da şu, partimize adaylık başvurusu yapacak herkes önce ilgili birimimizce belirlenecek asgari rakam tutarını AFAD’ın deprem yardım hesaplarına bağış olarak yatıracaktır. Yapacakları cömert bağışlarla deprem yaralarının sarılmasına katkıda bulunacak tüm arkadaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum. Bu kararın diğer partilere de örnek olacağına inanıyorum.”

Müziksiz kampanya

Seçimlerin 14 Mayıs’ta yenilenmesi kararının hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, “Bu seçimde Cumhur İttifakı olarak kendimize hazırladığımız bütün müzikleri yasaklıyoruz. Müziksiz bir kampanya olacak, ruberu, ikili görüşmeler suretiyle biz bu kampanyamızı sürdüreceğiz. Ne yaptık, ne yapacağız bütün bunları vatandaşlarımıza anlatmanın gayreti içerisinde olacağız” dedi.

Seçimde gündemimiz deprem

Seçim sürecinde gündemlerinin depremzedelerinin yaralarının sarılması olacağını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: “Demokrasi geçmişimiz bakımından anlamlı bir yıl dönümüne de tekabül eden bu tarihin milletimiz nezdinde hüsnü kabul gördüğünü biliyoruz. Ancak ülkemizin 6 Şubat’ta ardı ardına yaşadığı iki büyük deprem, seçimle ve seçim tarihiyle ilgili tartışmaları gündemimizden çıkardı. Biz tüm dikkatimizi yaraları sarmaya ve şehirlerimizi yeniden inşa ederken seçim takvimi de işlemeyi sürdürüyor. Dünyada eşi benzeri görülmemiş yıkımın yaralarını saracak program uygulamamız gerekiyor. Seçim sürecinin uzamasının beraberinde getireceği siyasi belirsizlikler, deprem yaralarının sarılmasına ve kayıpların telafisine yönelik çalışmaların aksamasını tehdit ediyor. Ülkenin bir bölümü can kayıpların ve yıkım altında feryat ederken, diğer tarafta bazıların sergilediği aymazlığı milletimizin sırtına yükleyemeyiz. Türkiye’nin ne vakit kaybına ne dikkat dağınıklığına ne enerjisini gereksiz yere harcamaya tahammülü vardır. Ülkemizin seçim gündemini bir an önce geride bırakması şarttır. Seçim sürecinde gündemimiz depremzede vatandaşların yaralarının sarılmasıyla, depremin verdiği zararlardan oluşacaktır.”

Hayırlı bir yarış istiyoruz

Muhalefete bir çağrı yapan Erdoğan şunları söyledi: “14 Mayıs süreci, kısır siyasi çekişmelerin, yalan, iftira kampanyalarının mecrası haline dönüştürülürse, 85 milyon insanımız önünde vebale gireriz. Türkiye için hemen şimdi diyerek 14 Mayıs’ı, 6 Şubat yıkımının izlerini silecek hayırlı bir yarışa dönüştürmek istiyoruz. Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olarak bizimle yarışacak ve TBMM’de temsil için mücadele edecek herkesten bu samimi çağrımıza destek bekliyoruz. Parlamentoda ana muhalefetin bazı temsilcilerinin garip garip konuşmalarını dinliyorum. Bu zavallılar daha bizim ilk gün bakan arkadaşlarım deprem bölgelerindeydi, bürokratlarımız, teknokratlarımız bölgedeydi. Ben de ikinci gün deprem bölgesine ulaştım. Bir turu böyle tamamladıktan sonra ikinci turda Devlet (Bahçeli) Bey ile buraları dolaştık. Sayın (Mustafa) Destici ile dolaştık. Biz yaralıyız, dertliyiz. Hanımefendi (CHP Hatıy Milletvekili Suzan Şahin) konuşuyor; Hatay milletvekiliymiş. Biz sadece Hatay değil 11 ilin 11’inde de çalışmaları sürdürdük.”

TDT Sekreteri ve Litvanya lideri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Basına kapalı görüşme 25 dakika sürdü. Erdoğan, ayrıca Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.















