Tavşanlı Orman Camii çiçek bahçesine döndü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bulunan Orman Camii, müezzini Mehmet Sakin'in öncülüğünde ve cemaatin desteğiyle adeta bir çiçek bahçesine dönüştü. Müezzin Mehmet Sakin, bu güzel gelişimin başlangıcını anlatırken, "Emekli bir öğretmenimizin camimize hediye ettiği iki çiçekle başladı her şey. Cemaatin de bu fikre sıcak bakmasıyla birlikte, komşulardan ve evlerden getirilen rengarenk saksı çiçekleri caminin içini süslemeye başladı. Bu sayede yaklaşık 45 adet saksılı çiçekle camiye farklı ve huzurlu bir atmosfer kazandırıldı. Caminin bahçesi de cemaatin ortak çabasıyla yeniden düzenlendi" dedi.