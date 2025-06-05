Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tavşanlı Orman Camii çiçek bahçesine döndü

Tavşanlı Orman Camii çiçek bahçesine döndü

04:005/06/2025, Perşembe
G: 5/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Mehmet Sakin
Mehmet Sakin

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bulunan Orman Camii, müezzini Mehmet Sakin'in öncülüğünde ve cemaatin desteğiyle adeta bir çiçek bahçesine dönüştü. Müezzin Mehmet Sakin, bu güzel gelişimin başlangıcını anlatırken, "Emekli bir öğretmenimizin camimize hediye ettiği iki çiçekle başladı her şey. Cemaatin de bu fikre sıcak bakmasıyla birlikte, komşulardan ve evlerden getirilen rengarenk saksı çiçekleri caminin içini süslemeye başladı. Bu sayede yaklaşık 45 adet saksılı çiçekle camiye farklı ve huzurlu bir atmosfer kazandırıldı. Caminin bahçesi de cemaatin ortak çabasıyla yeniden düzenlendi" dedi.


#Kütahya
#Tavşanlı
#Orman Camii
#çiçek
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Konya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? 6 Haziran 2025 Konya Kurban bayramı namazı vakti