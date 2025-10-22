Yeni Şafak
TBMM Bayındırlık Komisyonu Başkanı Karaismailoğlu CHP'li Başarır'dan kazandığı tazminatı Gazze'ye bağışlayacak

12:2022/10/2025, Çarşamba
G: 22/10/2025, Çarşamba
TBMM Bayındırlık Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu
TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, kişilik haklarına saldırı gerekçesiyle CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a açtığı manevi tazminat davasından 50 bin lira tazminat kazandı. Karaismailoğlu, davadan kazandığı tazminatı Gazze'ye bağışlayacağı öğrenildi.

Bakırköy 14. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, Karaismailoğlu'nun avukatı Ferah Yıldız ile Başarır'ın avukatı Orhan Beken katıldı.

Duruşmada beyanı sorulan davacı vekili Avukat Ferah Yıldız, Başarır'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı bir paylaşımda, müvekkilinin kişilik değerlerine saldırdığını ve kişilik haklarını ihlal ettiğini savundu.

Davalı avukatı Orhan Beken ise müvekkilinin paylaşımının siyasi bir atışmaya yönelik olduğunu savunarak, davanın reddine karar verilmesini talep etti.

Tarafların dinlenilmesinin ve davanın kabulünün ardından Başarır'ın, Karaismailoğlu'na 50 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildiği bildirildi.

Karaismailoğlu'nun avukatınca açılan davanın dilekçesinde, davalı Ali Mahir Başarır'ın, 31 Mart 2025'te, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı bir paylaşımda, Karaismailoğlu'nu hedef alan hakaret ve iftira dolu ifadeler kullandığı kaydedilmişti.

Adil Karaismailoğlu'nun, davadan kazandığı 50 bin lira manevi tazminatı Gazze'ye bağışlayacağı öğrenildi.




#gazze
#manevi tazminat davası
#Adil Karaismailoğlu
#Ali Mahir Başarır
