Tecrübelilerden eğitim

AK Parti Genel Merkezi.
AK Parti, milletvekili aday adaylarını hızlandırılmış eğitime alacak. Milletvekili olmak isteyen adaylar sıkı bir mülakata tabi tutulacak. Mülakatı aşarak aday adaylığı kabul edilen kişilere genel merkez öncülüğünde il teşkilat başkanlıklarınca hızlandırılmış eğitim verilecek. Deprem gibi vatandaşın hassas olduğu konularda halkla nasıl iletişim kurulması gerektiği, olası kriz anlarında alınması gereken tavırlar anlatılacak. Mevcut milletvekilleri de aday adayları ile tecrübelerini paylaşacak.