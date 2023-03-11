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Tecrübelilerden eğitim

AK Parti seçim öncesi milletvekili aday adayları için hızlandırılmış eğitim kararı aldı. Milletvekili olmak isteyen adaylar sıkı bir mülakata tabi tutulacak.

Resul Ekrem Şahan
04:00 . 11/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
AK Parti Genel Merkezi.

AK Parti Genel Merkezi.

AK Parti, milletvekili aday adaylarını hızlandırılmış eğitime alacak. Milletvekili olmak isteyen adaylar sıkı bir mülakata tabi tutulacak. Mülakatı aşarak aday adaylığı kabul edilen kişilere genel merkez öncülüğünde il teşkilat başkanlıklarınca hızlandırılmış eğitim verilecek. Deprem gibi vatandaşın hassas olduğu konularda halkla nasıl iletişim kurulması gerektiği, olası kriz anlarında alınması gereken tavırlar anlatılacak. Mevcut milletvekilleri de aday adayları ile tecrübelerini paylaşacak.


Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını imzaladı: Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını imzaladı: Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 18 Haziran'ın ÖSYM sınavları ile çakışması, Hac dönemine denk gelmesi ve okulların tatile girmesiyle milyonların yollara düşmesi nedeniyle seçim tarihinin 14 Mayıs'a alındığını belirterek, "Ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. AK Parti'ye adaylık başvurusu yapmak isteyenlere bir şart koşan Erdoğan, "Partimize adaylık başvurusu yapacak herkes önce, belirlenecek asgari tutarı AFAD'ın deprem yardım hesaplarına bağış olarak yatıracaktır" ifadelerini kullandı. Ayrıca Erdoğan, seçim kampanyasında müzik kullanılmayacağını duyurdu. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından, Anayasa'nın 116’ncı maddesi uyarınca TBMM genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.



#AK Parti
#Milletvekili adaylık süreci
#14 Mayıs
1 saat önce
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Tecrübelilerden eğitim
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