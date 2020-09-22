Tehlikeli tırmanış sinyali: Kilis’te koronavirüs vakalarında artış sürüyor

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te, koronavirüs vakalarında artış yaşanıyor.
Kilis Valiliği ile ilgili kurumların aldığı tedbirler kapsamında kent merkezinde uygulama noktaları oluşturularak, araç ve yayalar üzerine uygulama yapılıyor. Bugüne kadar 2 bin 784 vakanın görüldüğü Kilis’te 13 kişi yoğun bakımda bulunurken, 3 kişi entübe durumda.
KORONAVİRÜS
Kilis’te korkutan tablo: 75 mahallenin 61’inde vaka var
Koronavirüsten şimdiye kadar 42 kişinin hayatını kaybettiği kentte denetimler ve uygulamalar artarak sürüyor.
Bütün tedbirlere rağmen bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı ve maske takmadıkları gözlendi.
GÜNDEM
İzolasyon kuralına uymayanlara ceza uygulanacak
FOTOĞRAF 8
Kozan’da huzur ve güven uygulamasında bir aylık çalışmada 243 kişiye maske takmamaktan 218 bin 700 TL idari cezası uygulandı.
İlçede gerçekleşen uygulamaları yerinde takip eden Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, maskesiz sürücüye telefonuna koruma kılıfı takıp takmadığını sordu. Büyükatak, telefonunda koruma kılıfı olduğunu belirten sürücüye virüse karşı kendini koruması için uyarıda bulunarak, telefon kadar kendine değer vermesini söyledi.
Polis ekipleri ilçede kahvehane, parklar, metruk binaların yanı sıra ilçenin farklı noktalarında yol uygulaması yaparken aracı çalışmayan bir sürücünün aracını da önce denetledi, ardından aracı iterek çalıştırdı. Mahalle sakini kadınlar çay ikramı ile yoğun mesai yapan polislere destek verirken, uygulamalar için teşekkür ettiler.
Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 30 günlük denetimlerde 160 gram esrar ve 3 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken, 7 bin 719 kişi sorgulaması yapılarak, arandığı tespit edilen 42 kişi yakalandı. Uygulamalarda 5 bin 300 araç sorgulanarak, 27 sürücünün alkollü, 24 sürücünün ehliyetsiz araç kullandığı tespit edildi. 797 araç ve sürücüsüne toplam 379 bin 500 TL cezai işlem uygulandı.
İlçede korona virüs tedbirleri kapsamında da son bir ayda 243 kişiye maske takmamaktan tutanak tutularak, 218 bin 700 TL idari para cezası verildi.
Adana'da emniyet müdüründen telefonuna kılıf takıp maske takmayan sürücüye sitem: Kendine telefonun kadar değer ver
Adana'nın Kozan ilçesinde 150 polis ile huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. Emniyet müdürü, telefonuna kılıf takan ancak yüzüne maske takmayan sürücüden telefon kadar kendine değer vermesini istedi.
FOTOĞRAF 12
İçişleri Bakanlığı Covid-19 tedbirleri kapsamında “Sağlık için hepimiz için” sloganıyla tüm yurtta olduğu gibi Çorum’da maske ve sosyal mesafe denetimleri gerçekleştirildi. Denetimler sırasında polis ekipleri Gazi caddesinde üzerinde elinde maskesi ile gezen bir kadın ile karşılaştı. Kendisini uyaran polise hakaretler yağdıran kadın herkesi çileden çıkardı.
Elinde maskesi ile caddede gezen ve isminin Sevda Zor olduğu öğrenilen kadın, polisleri görünce ara sokağa girerek maskesini takmaya çalıştı. Bunu fark eden polisler, kadının yanına gitti. Polisler herhangibir şey söylemeden konuşmaya başlayan kadın, “Ne oldu ya, Ne var ya, ne var daha yeni çıktım. Olay çıkarmayın. Neden yakalıyorsunuz? Saldıracak mısınız? Dövecek misiniz?” şeklinde konuştu.
Kadından sakin olmasını isteyen polisler Sevda Zor’dan kimliğini talep etti. Polis ekiplerine tepki göstermeye devam eden kadın, “Kimliğim yok kardeşim yeni çıkarttım. Gel evime al o zaman. Yemin ediyorum kimliği yok” şeklinde bağırarak konuşmasını sürdürdü.
Kadının sakinleştirmeye çalışan polisler, “Bu maskeyi kendimiz için, çocuklarımız için, sağlığımız için takacaksınız. Bizi görünce takmayacaksınız” diyerek kadını uyarmaya devam etse de Sevda Zor, uyarılara aldırış etmedi. Maskesini taktıktan sonra adeta şova ve polislere bağırmaya devam eden kadın, “Beni mi döveceksiniz? Ya dövüyorsunuz siz.
Bütün polisler dövüyor. Ben polisleri döven birileri olarak biliyorum. Kimliğim yok ekipler adresime gelir veririm. Ben sizinle karakola gitmek zorunda değilim. Geleceksin kimliğimi alacaksın. Şuna bak adamlar beni gafil avladı” ifadelerini kullandı.
Soğukkanlılığını korumaya çalışan polisler, kadını uyarmaya devam etse de Sevda Zor bağırmaktan vazgeçmeye devam ederek, “Özellikle çıkıyorsun önüme. Kaç oldu beş kez oldu. Bir de anlaşmış gibi dört kişi geliyorlar şunlara bak ya gündem yapmak için yapıyorlar havalı şeyler. Cebinize para doldurmayı bilirsiniz başka ne bileceksiniz” diye konuşmasını sürdürdü.
Polisin hiçbir şey yapmamasına ve nezaket kuralları çerçevesinde uyarılarına aldırış etmeyen kadın, “Beni zorla alamazsın. götüremezsin. Meydan dayağı da atamazsın. Sizin planınız altıncı rakamı uygulamak. Plancı şeyler” dese de hakkında işlem yapılmaktan kurtulamadı.
Kimlik sorgusu yapılan kadının ikinci kez kurallara uymadığı ortaya çıkınca polisler kadına cezai işlem uyguladı.
Çorum'da maske takmamak için polise dakikalarca direnen kadından pişkin sözler: Ne var ya daha yeni çıktım, dövecek misiniz?
Koronavirüs salgınının etkileri hala sürüyor ancak vatandaşlar tedbirlere uymamakta direniyor. Çorum'da açık alanlarda getirilen maske takma mecburiyetine uymayan bir kadın, ceza yememek için dakikalarca polis ekiplerine direndi. Ekipleri çileden çıkaran kadının ikinci kez maskesiz sokağa çıktığının anlaşılması üzerine hakkında cezai işlem uygulandı. Elinde maskesi ile caddede gezen kadın, polisleri görünce ara sokağa girerek maskesini takmaya çalıştı. Ekiplere hakaretler yağdıran kadının, “Ne oldu ya, Ne var ya, ne var daha yeni çıktım. Olay çıkarmayın. Neden yakalıyorsunuz? Saldıracak mısınız? Dövecek misiniz?” sözleri 'pes' dedirtti.
FOTOĞRAF 8
İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelge kapsamında Alanya'da sabah başlayan denetimler akşam saatlerine kadar sürdü.
İlçenin en yoğun caddelerinden Atatürk ve İskele'de gerçekleştirilen denetimlerde esnaf ve vatandaşlara maske ve sosyal mesafe uyarısı yapıldı.
Denetimlere Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer, İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mindivanlı, Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Abdullah Çağatay Avcı ve ekipler katıldı. Caddelerde, esnaf ve vatandaşları tek tek uyaran Kaymakam Ürkmezer ve beraberindekiler, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkati etmelerini hatırlattı.
Şekerhane Mahallesi Bostancıpınarı Caddesi'nde devam eden denetimler sırasında polis, T.A.'nın maske takmadığını fark etti. Polis, T.A.'yı uyarıp, takması için maske verirken, vatandaşın polise tepkisi ise şaşırttı.
Polisin toplum sağlığı için maske takması konusunda uyardığı T.A., Bu zamana kadar yoktu, bugün mü toplum sağlığı oldu? Biz niye maskeyi yanımızda taşıyoruz? Ben ameliyatlıyım, nefes alamıyorum. Sokakta bir sürü insan var takmayan diyerek direndi.
Uyarılar sonrası polisin kendisine verdiği maskeyi yarım şekilde takan, ancak ağız ve burun kısmını tam kapatmayan T.A., gözaltına alınacağını anlayınca, Haydi ekibi çağır gelsin diye bağırarak uzaklaşmaya çalıştı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan T.A. emniyete götürüldü. T.A., İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı karar uyarınca 900 TL ceza uygulandıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı
'Ameliyatlıyım, nefes alamıyorum' diyerek maske takmayan vatandaş cezadan kurtulamadı
Maske takmama bahanesi pes dedirtti: Ceza yemekten kurtulamadı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, polis ekiplerince koronavirüs denetimi yapıldı. Denetim sırasında maskesiz dolaşan bir vatandaş kendisini uyaran polise verdiği tepkiyle şaşırttı. Polisin ikazına rağmen kendisine verilen maskeyi takmamakta direnip, "Ben ameliyatlıyım, nefes alamıyorum. Sokakta bir sürü insan var takmayan" diyen vatandaş, gözaltına alınarak 900 TL para ceza uygulandıktan sonra bırakıldı.