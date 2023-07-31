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Tekel bayisinde dehşet

İstanbul Esenyurt’ta bir tekel bayisine gelen 4 kişi kurşun yağdırdı. Kasaya bakan Yunus Emre Erzen (24) ile onu ziyarete gelen arkadaşı Batuhan Bayındır (20) öldü. Güvenlik kamerasında Erzen’in önce dövüldüğü ve kafasında şişe kırıldığı görülüyor. İddialara göre Erzen’in babası, aralarında husumet bulunan saldırganlara sosyal medyada küfretti. Dükkana gelen saldırganlar babayı sordu ve küfürleşmenin ardından cinayet geldi.

Haber Merkezi
04:00 . 31/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İstanbul Esenyurt’ta bir tekel bayisine yapılan saldırıda Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetti.

İstanbul Esenyurt’ta bir tekel bayisine yapılan saldırıda Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetti.

İstanbul Esenyurt’ta bir tekel bayisine yapılan saldırıda 2 genç hayatını kaydetti. Cumartesi gecesi yaşanan olayda, iş yerine gelen 4 kişi içeride bulunan 3 kişiye kurşun yağdırdı. Saldırıda 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralandı. Saldırganlar geldikleri ciple olay yerinden kaçtı. Polisin çalışması sonucu kimlikleri tespit edilen 4 şüpheliden Murat Özer, Esenyurt’ta yakalandı. Ekiplerin, diğer şüpheliler A.Ö T.Ö ve S.Ö’yü yakalamak için çalışması sürüyor. Murat Özer ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


AĞABEYİ YARALAMIŞ

Olayın ayrıntıları ise dün ortaya çıktı. Saldırıda ölen Yunus Emre Erzen’in ağabeyi Mehmet Erzen’in daha önce saldırganlardan birini silahla yaraladığı, şüphelilerle iş yeri sahipleri arasında bu nedenle husumet bulunduğu öğrenildi. Yunus Emre Erzen’in babası Cantürk Erzen’in ise sosyal medya hesabından yaptığı küfürlü paylaşım üzerine tekel bayisine gelen şüphelilerin çıkan tartışmanın ardından saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi. Saldırıda hayatını kaybeden Batuhan Bayındır’ın ise Yusuf Erzen’in arkadaşı olduğu, ziyaret için tekel bayiine geldiği öğrenildi.



#Esenyurt
#tekel bayi
#Saldırı
#Vefat
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