Tekel bayisinde dehşet

İstanbul Esenyurt’ta bir tekel bayisine yapılan saldırıda 2 genç hayatını kaydetti. Cumartesi gecesi yaşanan olayda, iş yerine gelen 4 kişi içeride bulunan 3 kişiye kurşun yağdırdı. Saldırıda 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralandı. Saldırganlar geldikleri ciple olay yerinden kaçtı. Polisin çalışması sonucu kimlikleri tespit edilen 4 şüpheliden Murat Özer, Esenyurt’ta yakalandı. Ekiplerin, diğer şüpheliler A.Ö T.Ö ve S.Ö’yü yakalamak için çalışması sürüyor. Murat Özer ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.