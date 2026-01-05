Yeni Şafak
Tekirdağ merkezli 10 ilde suç örgütü operasyonu: 29 gözaltı

5/01/2026, Pazartesi
G: 5/01/2026, Pazartesi
DHA
Tekirdağ merkezli 10 ilde dolandırıcı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 29 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 500'den fazla kişiyi yaklaşık 250 milyon TL dolandıran organize suç örgütüne yönelik Tekirdağ merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda 29 şüphelinin yakalandığını, 25'inin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis tarafından düzenlenen operasyonu sanal medya hesabından duyurdu. Buna göre; internet üzerinden 'oto yedek parçası' satmak vaadiyle 500'den fazla kişiyi yaklaşık 250 milyon TL dolandırarak, haksız kazanç sağlayan organize suç örgütüne yönelik operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 25'i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Bakan Yerlikaya,
"Vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz"
dedi.


