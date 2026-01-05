Tekirdağ merkezli 10 ilde suç örgütü operasyonu: 29 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis tarafından düzenlenen operasyonu sanal medya hesabından duyurdu. Buna göre; internet üzerinden 'oto yedek parçası' satmak vaadiyle 500'den fazla kişiyi yaklaşık 250 milyon TL dolandırarak, haksız kazanç sağlayan organize suç örgütüne yönelik operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 25'i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.