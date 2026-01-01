Yeni Şafak
Tekirdağ'da lodos etkisi: Kıyılar kırmızı yosunla kaplandı

AA
Tekirdağ
Tekirdağ’da iki gündür etkili olan kuvvetli lodosun oluşturduğu dalgalar, sahilin bir bölümünü kırmızı yosunla kaplarken, kıyıya çeşitli atıklar sürüklendi.

Sahildeki bazı alanlarda kırmızı yosun birikti.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, yosunların zaman zaman rüzgarla kıyıda biriktiğini söyledi.

Durumun normal olduğunu ve bunun bir kirlilik ifade etmediğini belirten Pehlivanoğlu,
"Yosunların kirlilikten kaynaklandığını düşünenler oluyor ama öyle değil. Sert lodos estiği için denizdeki yosunlar kıyıya vurdu. Görüntü kirliliği ve zaman zaman da sadece koku yapıyor. Bunun başka bir etkisi olmuyor."
dedi.

Pehlivanoğlu, kırmızı yosunlarla kaplanan kesimlerin belediye ekiplerince temizleneceğini ifade etti.






