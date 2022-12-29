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YEREL GÜNDEM

Tekkeköy’de şehitlere vefa

Tekkeköy Belediyesi tarafından gelecek kuşaklara vatan şuurunu aktaracak bir çalışma yapıldı. İlçenin 9 şehidinin fotoğrafları ve bilgileri yürüyüş yolundaki ahşap pergolelere yerleştirilerek anıtsal bir alan oluşturuldu.

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Tekkeköy’de şehitlere vefa
​Tekkeköy’de şehitlere vefa​

Tekkeköy Belediyesi tarafından şehitlerin manevi mirasının gelecek kuşaklara taşınması adına yapılan saat kulesinin ardından bir özel çalışmaya daha imza atıldı. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Ahşap Metal Kademe Şantiyesi tarafından Kirazlık Mahallesi’ndeki dere yanında anıtsal bir alan oluşturuldu. İlçenin 9 şehidin fotoğrafları ve bilgilerinin yerleştirildiği pergoleler vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

80 yaşındaki Bayram Ali Çakır, “Şehitlerimiz nur içinde yatsın. Mekanları cennet olsun. Onlar bizim başımızın tacı. Ülkenin medarı iftiharları. Ordu bizim şanlı ordumuzdur. Bu şehitlerimizin maneviyatı bizle olduğu sürece dünyada kimse bizi yıkamaz. Allah onlara cennetinin en güzel yerlerini nasip eylesin. Bunlar bizim için yaşıyor. Biz rahat uyuyorsak bu aslan fedakarların sayesinde rahat uyuyoruz. Yoksa biz rahat uyku uyuyamazdık ” dedi.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Deremizin etrafında yapmış olduğumuz çalışmalarla estetik bir dokunuşta bulunduğumuz Kirazlık Mahallemizde yeni bir çalışmayı daha hayata geçirdik. Kirazlık deremizin kenarına yaptığımız yürüyüş yolunun kenarlarında yer alan pergolelerimiz artık Tekkeköylü şehitlerimizin maneviyatını üzerinde taşıyor. Cennet vatanımız uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin anısını yaşatmayı bir borç biliyoruz. Vatan toprağına verdiğimiz tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun” diye konuştu.

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