Tekmeli sopalı kavgada ağır yaralanmıştı: Hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti

Sultanbeyli'de kapalı pazar alanında saat 20.00 sıralarında büyük bir kavga yaşandı. İddiaya göre, kapalı pazar alanında iki grup arasında henüz sebebi bilinmeyen bir tartışma çıktı. Gruplar arasındaki kavga şiddetlenerek bir anda yumruklu ve tekmeli kavgaya dönüştü. Kavga sırasında grup içerisindeki bir şahıs belindeki silahı çıkararak havaya ateş etmeye başladı. Yaşanılan olayda kavgaya karışan birkaç kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi. Polis ekiplerinin olaya müdahalesiyle kavga sonlandı. O anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.