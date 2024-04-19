Teleferik kabinleri yere indi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Sarısu - Tünektepe Teleferik Tesisleri'nde 12 Nisan'da yaşanan kazanın ardından tutuklanan işletmeci ANET A.Ş’nin Eski Genel Müdürü Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün avukatları, sanığın tutukluluğuna itiraz etti. Şüphelilerin dosyaya koyduğu belgeleri değerlendiren mahkeme, Antalya’daki teleferiğin yapımında örnek alınan ve Bursa Uludağ’daki teleferiğin yapımında görev alan Bursa Makine Mühendisleri Odası'ndan görüş istedi.

DENEYİMLİ EKİP ÇAĞRILMIŞ

Antalya Büyükşehir Belediyesi, teleferiğin yapıldığı dönemde, Bursa Uludağ’da bulunan teleferik hattındaki tecrübelerinden yararlanmak için, Bursa Makine Mühendisleri Odası’ndan bir ekip istedi. Teleferiğin yapımında bu ekibin görüş ve raporlarından yararlanıldı. Ancak Bursa’dan gelen ekip yalnızca teleferik hattının direk aralıkları ve çalıştırma koşulları hakkında tecrübeleini paylaştı.

ODADAN GÖRÜŞ İSTENDİ

Bunun üzerine teleferik kazasıyla ilgili yargılamayı yürüten mahkeme, Bursa Makine Mühendisleri Odası’ndan görüş istedi. Bursa Makine Mühendisleri Odası’ndan gelecek olan rapor, kazaya neden olan ihmalleri tek tek sıralaması bekleniyor.

ANET A.Ş eski genel müdürü Mesut Kocagöz'ün korozyona uğradığı için kazaya neden olan civataların iyi durumda olduğunu, kendi döneminde yapılan bakımları görüntü aldığı ve bu görüntülerle kendini aklamaya çalıştığı öğrenildi. Öte yandan CHP'nin Kocagöz'ün tutukluluğuna tepki olarak cezaevi önünde başlattığı nöbetin sona erdiği öğrenildi.

36 kabin yere indi

Kaza yerinde ve tesiste incelemeler sürerken, kaza nedeniyle 5 gündür havada asılı kalan kabinler, kontrollü bir şekilde halatlı sistem çalıştırılarak indirildi. Aralarında teleferik direğinin çarpması sonucu kırılan kabinin de yer aldığı 36 kabin, tesisin başlangıç noktasında park pozisyonuna alındı. Kabinlerdeki inceleme çalışmalarının devam edeceği bildirildi.







