Telegraph Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İsrail'i işgal etmekle tehdit ettiği" hakkındaki asılsız haberini yayından kaldırıp özür diledi

The Daily Telegraph, geçtiğimiz gün yayınladığı bir haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İsrail'i işgal etmekle tehdit ettiği ve bu işgali yapmamak için hiçbir nedeni bulunmadığı" iftirasında bulundu.

Söz konusu haber kısa süre sonra yayından kaldırıldı ve gazetenin kıdemli editörlerinden Paul Nuki, sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak özür diledi.

Nuki, paylaşımında "Merhaba, haberi yayından kaldırdık. Alıntılar eskiymiş gibi görünüyor ya da tamamen uydurmaymış. Özür dilerim" ifadelerini kullandı.

İsrail medyasından algı operasyonu

Siyonist İsrail'de yayın yapan birçok basın kuruluşu, The Daily Telegraph tarafından ortaya atılan ve daha sonrasında kaldırılan bu asılsız haberi gerçekmiş gibi servis etti.

İsrail merkezli İngilizce yayın yapan The Jerusalem Post, mevzubahis iftiraları manşetine "Erdoğan İsrail'i askeri müdahale ile tehdit etti, milletvekili ona 'kibirli diktatör' dedi" ifadeleriyle taşırken, Maariv ise "Kırmızı çizgi aşıldı mı? Erdoğan, İsrail'e karşı askeri müdahale sinyali verdi" dedi.

Türkiye'den cevap gecikmedi

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, resmî X hesabından yaptığı duyuru ile basına yansıyan bu iddiaların tamamının asılsız olduğunu belirtti.