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ANKARA

Telekulakçı hakim ve savcılara ceza

FETÖ’nün “Selam Tevhid” kumpasında binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı veren 20 eski hakim ve savcı, 1 yıl 6 ay 15 gün ile 13 yıl 9 ay arasında değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı. Ceza alan sanıklar arasında MİT Başkanı Hakan Fidan’ı ifadeye çağıran eski savcı Sadrettin Sarıkaya, 17-25 Aralık kumpasında yer alan eski hakim Süleyman Karaçöl ve futbolda şike davasına bakan eski hakim Mehmet Ekinci de bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Telekulakçı hakim ve savcılara ceza
Sadrettin Sarıkaya

ABDULLAH SARİCA

FETÖ’nün “Selam Tevhid” soruşturmasında kumpas kurmasıyla ilgili, binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 55 eski hakim ve savcının yargılandığı davada karar açıklandı. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsünde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Adnan Çimen
Adnan Çimen

Süleyman Karaçöl
Süleyman Karaçöl

Mehmet Ekinci
Mehmet Ekinci

Sadrettin Sarıkaya
Sadrettin Sarıkaya

20 SANIĞA HAPİS

  • Duruşmada, sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından mahkeme heyetine başkanlık yapan Daire Üyesi Mehmet Öztunç, hükmü açıkladı. Buna göre, aralarında, Cihan Kansız, Celal Kara ve Muammer Akkaş’ın da bulunduğu firari 23 sanığın dosyalarının ayrılarak, dairenin başka bir esasına kaydedilmesi kararlaştırdı. Daire, 20 eski hakim ve savcının, 1 yıl 6 ay 15 gün ile 13 yıl 9 ay arasında değişen sürelerde hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanıklar hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma”, “resmi belgede sahtecilik” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarından hüküm kuruldu.

HAKAN FİDAN’I İFADEYE ÇAĞIRMIŞTI

Bu sanıklardan, 17-25 Aralık kumpasında da yer alan eski hakim Süleyman Karaçöl ile MİT Başkanı Hakan Fidan’ı ifadeye çağıran eski savcı Sadrettin Sarıkaya, FETÖ üyeliği suçundan 11 yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırıldı. Karaçöl ayrıca, “görevi kötüye kullanma” suçundan da 1 yıl 8 ay hapse mahkum edildi. Daire, sanık Adnan Çimen ile Mehmet Ali Uysal’a ise aynı suçtan 10 yıl hapis cezası verdi. Çimen hakkında ayrıca, “resmi belgede sahtecilik” suçundan 2 yıl 6 ay, “görevi kötüye kullanma” suçundan ise 1 yıl 3 ay hapis cezasına hükmedildi.

ŞİKE HAKİMİNE 8 YIL

  • Yargıtay 16. Ceza Dairesi, futbolda şike davasına bakan eski hakim Mehmet Ekinci ile eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında tutuklama kararı veren eski hakim Vedat Dalda ve Fatih Mehmet Uslu’yu FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9’ar ay hapse çarptırdı. Dairece sanıklar Birol Bilen, Bülent Kınay, Hikmet Şen, Kazım Kahyaoğlu, Muzaffer İren, Rüstem Eryılmaz ve Ümit Zafer Çolak’a ise 7 yıl 8 ay 15’er gün hapis cezası verildi. Sanıklar İsmail Işık, Menekşe Uyar, Nalan Can ve Salim Duran, aynı suçtan 6 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı.

İTİRAF İNDİRİMİ

Mahkeme, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak, itirafçı olan sanıklar Mehmet Hamzaçebi ile Dursun Ali Gündoğdu’ya ise silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 1 yıl 6 ay 22’şer gün hapis cezası verdi. Bu sanıklar hakkındaki hükümlerin açıklanması geriye bırakıldı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, mahkumiyetlerine hükmettiği bazı sanıklara atılı olan diğer suçlardan ise beraat kararı verdi.

Daire, hükümle birlikte sanıklardan Nalan Can ve Menekşe Uyar’ı adli kontrol şartıyla tahliye etti. Diğer tutuklu sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamı kararlaştırıldı.

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