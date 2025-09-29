Temassız kredi kartı kullananlar dikkat: Hayatınız saniyeler içinde kabusa dönebilir

Dolandırıcıların yeni yöntemi ise taşınabilir POS cihazlarıyla kart bilgilerine ulaşmak. Şüpheli kişiler, çevrelerindekilere sohbet başlatmak ya da bir şey sormak bahanesiyle yaklaşarak POS cihazını çantalara veya ceplere yaklaştırıyor. Temassız özellik sayesinde saniyeler içinde işlem gerçekleşiyor ve kart sahibinin haberi olmadan para çekilebiliyor. Üstelik bu cihazların sesleri kapatıldığından, işlem sırasında hiçbir uyarı duyulmuyor. Kart sahipleri durumu yalnızca hesap hareketlerini kontrol ettiklerinde fark edebiliyor.