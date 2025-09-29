Yeni Şafak
Temassız kredi kartı kullananlar dikkat: Hayatınız saniyeler içinde kabusa dönebilir

11:1429/09/2025, Pazartesi
Son dönemlerde yaygınlaşan temassız kart kullanımı, dolandırıcıların da radarına girdi.
Son dönemlerde yaygınlaşan temassız kart kullanımı, dolandırıcıların da radarına girdi.

Son yıllarda kullanım kolaylığıyla yaygınlaşan temassız kredi kartları, dolandırıcıların da hedefi haline geldi. Özellikle toplu taşıma araçları, kuyruklar ve kalabalık alanlarda kart sahipleri farkında olmadan risk altında olabiliyor.

Dolandırıcıların yeni yöntemi ise taşınabilir POS cihazlarıyla kart bilgilerine ulaşmak. Şüpheli kişiler, çevrelerindekilere sohbet başlatmak ya da bir şey sormak bahanesiyle yaklaşarak POS cihazını çantalara veya ceplere yaklaştırıyor. Temassız özellik sayesinde saniyeler içinde işlem gerçekleşiyor ve kart sahibinin haberi olmadan para çekilebiliyor. Üstelik bu cihazların sesleri kapatıldığından, işlem sırasında hiçbir uyarı duyulmuyor. Kart sahipleri durumu yalnızca hesap hareketlerini kontrol ettiklerinde fark edebiliyor.



Dolandırıcılığa karşı alınabilecek önlemler


Kartları ceplerde taşımak yerine fermuarlı çanta veya cüzdanda saklayın.



RFID korumalı cüzdan kullanarak dışarıdan kart okunmasının önüne geçin.



Banka uygulamanız üzerinden temassız özelliğini kapatın ya da limitini düşürün.


Kalabalık alanlarda size fiziksel temas kurmaya çalışan kişilere karşı temkinli olun.


Temassız ödeme günlük hayatı kolaylaştırsa da, bu tür dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olmak büyük önem taşıyor.




