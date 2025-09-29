Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

11:0229/09/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Analistler, bugün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de bekleyen konut satışları ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin öne çıkacağını belirtti.
Analistler, bugün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de bekleyen konut satışları ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin öne çıkacağını belirtti.

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin gücünü korumasıyla haftanın ilk işlem gününde pozitif seyrediyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 yükselişle 554,5 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,9 artışla 23.739 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 kazançla 9.309 puandan işlem görüyor.


İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 42.668 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 15.359 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kazançla 7.886 puan seviyesinde seyrediyor. Avrupa borsalarında pozitif bir seyir izlenirken bölgede devam eden jeopolitik gerilimler yakından takip ediliyor. Bu hafta Avro Bölgesi'nde ve Almanya'da açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.


Analistler, bugün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de bekleyen konut satışları ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin öne çıkacağını belirtti.



#Avrupa borsaları
#Piyasalar
#Fed
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ arsa satışı ne zaman hangi illerde var? Peşin ödeme yapmak isteyenlere yüzde 20 indirim uygulanacak