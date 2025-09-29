Bakanlık duyurdu: 2025 yılında sinemaya 359 milyon rekor destek

Sinema Destekleme Kurulunca belirlenen ve Türk sinemasının gelişiminde önemli rol oynayan bu desteklerden 9’ar adedini "İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım" ve "Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım", 4’ünü “Ortak Yapım” ve iki tanesini ise "Çekim Sonrası" türlerindeki projeler oluşturdu.