Bolşoy’un 350 kişilik dev kadrosu İstanbul’da ayakta alkışlandı

Türk Telekom Opera Salonu'nda üç perde olarak sahnelenen "Romeo ve Juliet" e Bolşoy Orkestrası eşlik etti.





Orkestrayı ise uluslararası üne sahip orkestra şefi, Bolşoy Tiyatrosu Direktörü ve Mariinsky Tiyatrosu’nun Sanat ve Genel Direktörü Valery Gergiev yönetti.





1940’ta sahnelenmeye başlayan ve Sergei Prokofiev’in müziğiyle Leonid Lavrovsky’nin ortaçağ romantizmleri ve tarihi dans geleneklerinden ilham alan koreografisini buluşturan Romeo ve Juliet, Shakespeare’in ölümsüz eserini bale sahnesine taşıyor.





Juliet rolünde, Bolşoy’un baş balerini Svetlana Zakharova yer alırken, Artemy Belyakov, Egor Gerashchenko, Elizaveta Kokoreva, Alyona Kovalyova, Denis Savin ve Yulia Stepanova gibi önemli isimler de gösteride sahne aldı.









Yaklaşık 350 dansçı, müzisyen ve sahne çalışanının İstanbul’a geldiği turne için, Bolşoy’un tarihi sahnesinden orijinal kostümler ve dekorlar da getirildi. Böylece izleyicilere Moskova’daki atmosferin tüm görkemiyle aktarılması sağlandı.





Bolşoy Balesi’nin tarihi 1776’ya kadar uzanıyor. Dünya bale tarihine damgasını vuran Don Kişot, Sovyet döneminde Leonid Lavrovsky ve Yuri Grigorovich’in koreografileri, Galina Ulanova ve Maya Plisetskaya gibi o dönemin efsanevi isimleriyle Bolşoy, bugün hâlâ dünyanın en saygın sanat kurumlarından biri olarak kabul ediliyor.









Atatürk Kültür Merkezi’ndeki gösterim, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin uluslararası prestijini pekiştiren en dikkat çekici etkinliklerden biri oldu.





Bakan Ersoy, gösteriyi sanatseverlerle birlikte izleyerek Bolşoy’un sahnelediği bu unutulmaz performansa tanıklık etti ve ardından sanatçılara çiçek takdiminde bulundu.





Bolşoy Bale ve Orkestrası, bugün yeniden "Romeo ve Juliet"i, 29 ve 30 Eylül'de ise "Kuğu Gölü"nü festival kapsamında AKM'de sahneleyecek.







