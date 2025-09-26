Yeni Şafak
Galataport İstanbul'da dokuz günlük Kültür Yolu coşkusu başlıyor

Galataport İstanbul'da dokuz günlük Kültür Yolu coşkusu başlıyor

Halime Kirazlı
Halime Kirazlı
10:5526/09/2025, Cuma
Galataport İstanbul, 27 Eylül – 5 Ekim'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında konserlere ve sergilere ev sahipliği yapacak. Sanatseverleri Boğaz kıyısında buluşturacak Galataport İstanbul'da, her yaştan ziyaretçiye açık ve ücretsiz etkinlikler düzenlenecek.

Galataport, İstanbul’un kalbinde, Boğaz kıyısındaki eşsiz konumunda 27 Eylül-5 Ekim'de on binlerce sanatseveri ağırlayacağı bir etkinliğe daha kapılarını açıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali boyunca Galataport İstanbul’da açık havada gerçekleşecek konserlerin yanı sıra, Paket Postanesi'nin hem açık alanlarında hem de kapalı mekanında farklı disiplinlerden sanatçıların sergileri sanatseverlerle buluşacak. Bengü, Ferhat Göçer, Merve Özbey, Resul Dindar, Haluk Levent, Oğuzhan Koç, Suzan Kardeş & Serkan Çağrı, Murat Boz ve Fatma Turgut’un, Saat Kulesi Meydanı’nda sahne alacağı konserlerin başlama saati 20.30 olacak.

Paket Postanesi'ni de gezin
Sanatseverler, Paket Postanesi Rıhtımı’nda Orhun Kitabeleri’nin tarihsel önemine dikkat çekerek geçmiş ve bugün arasında bir köprü kurmayı hedefleyen Kün eseri ile Beste Alperat’ın Krigami motiflerinden ilham alarak tasarladığı zarif balerin figürleri Ballerinas’ı ve maddi ve spiritüel dünyanın birleşimini yansıtan eseri Pegasus’u inceleyebilecek. Paket Postanesi’nin iç alanında ise sanatın bir “nesne” değil “ruh yolculuğu” olduğuna inanan Quasimotho’nun, göz yerine ruhu beslemeyi hedefleyen altı eseri görülebilecek. Aynı alanda, heykel sanatına dantel ve iğne oyası gibi malzemeler kazandıran Ozan Aganer’in ruhun ikili yanına vurgu yapan çalışmaları bulunurken; Cengiz Yatağan’ın Mevlana’nın tasavvuf felsefesinden yola çıkarak tekamül mertebesine yönelik bir yol haritası çizen, ışıkla bütünleşen metal heykeli manevi bir enerji alanı sunacak. Sanatçılar Çağkan Paça ve Güler Keresteci’nin ortak vizyonundan doğan Marquisate serisi, üfleme camın köklü tarihini çağdaş bir yorumla yeniden tanımlayarak geçmiş ve bugünü heykelsi objeler aracılığıyla Paket Postanesi’nde bir araya getirecek. Türkiye Kültür Yolu Festivali ve konser takviminin detaylarına
ulaşabilirsiniz.


