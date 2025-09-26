Galataport İstanbul'da dokuz günlük Kültür Yolu coşkusu başlıyor

Sanatseverler, Paket Postanesi Rıhtımı’nda Orhun Kitabeleri’nin tarihsel önemine dikkat çekerek geçmiş ve bugün arasında bir köprü kurmayı hedefleyen Kün eseri ile Beste Alperat’ın Krigami motiflerinden ilham alarak tasarladığı zarif balerin figürleri Ballerinas’ı ve maddi ve spiritüel dünyanın birleşimini yansıtan eseri Pegasus’u inceleyebilecek. Paket Postanesi’nin iç alanında ise sanatın bir “nesne” değil “ruh yolculuğu” olduğuna inanan Quasimotho’nun, göz yerine ruhu beslemeyi hedefleyen altı eseri görülebilecek. Aynı alanda, heykel sanatına dantel ve iğne oyası gibi malzemeler kazandıran Ozan Aganer’in ruhun ikili yanına vurgu yapan çalışmaları bulunurken; Cengiz Yatağan’ın Mevlana’nın tasavvuf felsefesinden yola çıkarak tekamül mertebesine yönelik bir yol haritası çizen, ışıkla bütünleşen metal heykeli manevi bir enerji alanı sunacak. Sanatçılar Çağkan Paça ve Güler Keresteci’nin ortak vizyonundan doğan Marquisate serisi, üfleme camın köklü tarihini çağdaş bir yorumla yeniden tanımlayarak geçmiş ve bugünü heykelsi objeler aracılığıyla Paket Postanesi’nde bir araya getirecek. Türkiye Kültür Yolu Festivali ve konser takviminin detaylarına

ulaşabilirsiniz.