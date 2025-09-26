Galataport İstanbul'da dokuz günlük Kültür Yolu coşkusu başlıyor

Galataport İstanbul, 27 Eylül – 5 Ekim'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında konserlere ve sergilere ev sahipliği yapacak. Sanatseverleri Boğaz kıyısında buluşturacak Galataport İstanbul'da, her yaştan ziyaretçiye açık ve ücretsiz etkinlikler düzenlenecek.
Galataport, İstanbul’un kalbinde, Boğaz kıyısındaki eşsiz konumunda 27 Eylül-5 Ekim'de on binlerce sanatseveri ağırlayacağı bir etkinliğe daha kapılarını açıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali boyunca Galataport İstanbul’da açık havada gerçekleşecek konserlerin yanı sıra, Paket Postanesi'nin hem açık alanlarında hem de kapalı mekanında farklı disiplinlerden sanatçıların sergileri sanatseverlerle buluşacak. Bengü, Ferhat Göçer, Merve Özbey, Resul Dindar, Haluk Levent, Oğuzhan Koç, Suzan Kardeş & Serkan Çağrı, Murat Boz ve Fatma Turgut’un, Saat Kulesi Meydanı’nda sahne alacağı konserlerin başlama saati 20.30 olacak.