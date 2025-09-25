Zamanın İzleri Vakıf Medeniyeti Uluslararası Fotoğraf Yarışması Başladı

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği Zamanın İzleri Vakıf Medeniyeti Uluslararası Fotoğraf Yarışmasına 15 Ekim'e kadar başvurulabilecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından vakıf olgusunun tarih, kültür, yaşam ve insanla özdeşleşen, dayanışma ve karşılık beklemeksizin iyilik etme düsturuyla hareket eden vakıf kurumunun tanınırlığını sağlamak, bilinirliğini artırmak, aynı zamanda Türk vakıf kültürüne dikkat çekebilmek amacıyla “Zamanın İzleri Vakıf Medeniyeti Uluslararası Fotoğraf Yarışması” düzenleniyor. Yüzyıllar boyunca vakıf kültürüyle şekillenmiş olan Türkiye ve Balkan coğrafyasındaki mimari eserleri, kültürel izleri ve insan hikâyelerini gün yüzüne çıkarma çerçevesinde fotoğrafların ortaya koyulacağı yarışma ile Türk vakıf kültürünün Selçuklu Devleti ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinden günümüze geçirdiği evrelerin ele alınması, vakıf eserlerinin ve vakıf geleneğinin anlatılması, tanıtılması; fotoğraf sanatıyla içselleştirmek suretiyle vakıfların, vakıf geleneğinin ve vakıf eserlerinin tanınırlığının artırılması, vakfetmek misyonunun hatırlatılması hedefleniyor.
Yarışmada katılımcılardan; geçmişten günümüze uzanan vakıf medeniyetinin izlerini taşıyan cami, han, hamam, çeşme, köprü, medrese gibi vakıf yapılarının estetik, tarihi ve kültürel değerlerini yansıtan özgün kareler sunmaları bekleniyor. Türkiye ile birlikte Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya, Karadağ, Bulgaristan gibi kardeş coğrafyalardaki vakıf eserleri de etkinlik kapsamında bulunuyor. Geçmişle bugünü buluşturarak vakıf kültürüne dair farkındalık oluşturma hedefi kapsamında, fotoğraf sanatının güçlü anlatım diliyle bu köklü mirasın değerlerini görünür kılması amaçlanan yarışmanın jürileri arasında fotoğraf duayenleri; İzzet Keribar, Coşkun Aral, Merih Akoğul, Cengiz Karlıova ve Ali Can Atay yer alıyor.