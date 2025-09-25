“Olga, Maşa, Irina yine Üç Kız Kardeş” prömiyer yapacak

Anton Çehov’un klasikleşmiş eseri Üç Kız Kardeş, YUSTUDIO çatısı altında çağdaş bir yorumla yeniden hayat buluyor. “Olga, Maşa, Irina yine Üç Kız Kardeş”, Oya Denizyaran’ın kaleme aldığı ve Yarkın Ünsal’ın yönetmenliğini üstlendiği güçlü bir sahneleme ile 3 Ekim'de Calphall sahnesinde ilk kez seyirciyle buluşuyor. Yirmi beş yıldır aynı oyunun içinde sıkışıp kalan üç kadının, kendi benlikleriyle, hayatla ve otoriteyle verdikleri mücadele; kara mizahın keskin diliyle anlatılıyor. Çehov’un mirasını günümüz sahnesine taşıyan bu özgün uyarlama, seyirciyi hem kahkahaya hem de derin bir sorgulamaya davet ediyor.