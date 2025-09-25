Yeni Şafak
“Olga, Maşa, Irina yine Üç Kız Kardeş” prömiyer yapacak

Halime Kirazlı
13:3025/09/2025, Perşembe
İlk temsil 3 Ekim'de.
Yeni yorumla sahneye gelecek oyun 3 Ekim'de Calphall sahnesinde ilk kez seyirciyle buluşacak.

Anton Çehov’un klasikleşmiş eseri Üç Kız Kardeş, YUSTUDIO çatısı altında çağdaş bir yorumla yeniden hayat buluyor. “Olga, Maşa, Irina yine Üç Kız Kardeş”, Oya Denizyaran’ın kaleme aldığı ve Yarkın Ünsal’ın yönetmenliğini üstlendiği güçlü bir sahneleme ile 3 Ekim'de Calphall sahnesinde ilk kez seyirciyle buluşuyor. Yirmi beş yıldır aynı oyunun içinde sıkışıp kalan üç kadının, kendi benlikleriyle, hayatla ve otoriteyle verdikleri mücadele; kara mizahın keskin diliyle anlatılıyor. Çehov’un mirasını günümüz sahnesine taşıyan bu özgün uyarlama, seyirciyi hem kahkahaya hem de derin bir sorgulamaya davet ediyor.

Yarkın Ünsal yönetecek

Anton Çehov’un Üç Kız Kardeş adlı oyunundan hareketle

Yazan: Oya Denizyaran

Yöneten: Yarkın Ünsal

Oyuncular: Ceren Çiçek – Ecegül Karadeniz – Songül Boztepe

Dramaturg: Yarkın Ünsal

Dekor & Aksesuar Tasarım: Işınsu Ersan Öztürk

Kostüm Tasarım: İpek Daner

Işık Tasarım: Eren Uğurhan

Müzik: Cem Kahraman

Hareket Düzeni: Orçun Okurgan

Video Tasarım: Atacan Güzer

Afiş Fotoğraf: Kutay Ertürk

Afiş Tasarım: Mert Çiçek

Reji Asistanları: İpek Atmaca – Yaren İnan

Yapım: Ceren Çiçek & Songül Boztepe & YUSTUDIO




#Olga Maşa Irina yine Üç Kız Kardeş
#Calphall
#YUSTUDIO
