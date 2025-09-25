“Olga, Maşa, Irina yine Üç Kız Kardeş” prömiyer yapacak

Yeni yorumla sahneye gelecek oyun 3 Ekim'de Calphall sahnesinde ilk kez seyirciyle buluşacak.
Anton Çehov’un klasikleşmiş eseri Üç Kız Kardeş, YUSTUDIO çatısı altında çağdaş bir yorumla yeniden hayat buluyor. “Olga, Maşa, Irina yine Üç Kız Kardeş”, Oya Denizyaran’ın kaleme aldığı ve Yarkın Ünsal’ın yönetmenliğini üstlendiği güçlü bir sahneleme ile 3 Ekim'de Calphall sahnesinde ilk kez seyirciyle buluşuyor. Yirmi beş yıldır aynı oyunun içinde sıkışıp kalan üç kadının, kendi benlikleriyle, hayatla ve otoriteyle verdikleri mücadele; kara mizahın keskin diliyle anlatılıyor. Çehov’un mirasını günümüz sahnesine taşıyan bu özgün uyarlama, seyirciyi hem kahkahaya hem de derin bir sorgulamaya davet ediyor.
Anton Çehov’un Üç Kız Kardeş adlı oyunundan hareketle
Yazan: Oya Denizyaran
Yöneten: Yarkın Ünsal
Oyuncular: Ceren Çiçek – Ecegül Karadeniz – Songül Boztepe
Dramaturg: Yarkın Ünsal
Dekor & Aksesuar Tasarım: Işınsu Ersan Öztürk
Kostüm Tasarım: İpek Daner
Işık Tasarım: Eren Uğurhan
Müzik: Cem Kahraman
Hareket Düzeni: Orçun Okurgan
Video Tasarım: Atacan Güzer
Afiş Fotoğraf: Kutay Ertürk
Afiş Tasarım: Mert Çiçek
Reji Asistanları: İpek Atmaca – Yaren İnan
Yapım: Ceren Çiçek & Songül Boztepe & YUSTUDIO