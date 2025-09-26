“Afgan Kızı”nın Fotoğrafçısı McCurry Pera Müzesi’nde söyleşi yapacak.

Pera Müzesi, 212 Photography Istanbul kapsamında, fotoğraf sanatının efsane ismi Steve McCurry’yi ağırlayacak. McCurry, 28 Eylül'de “Steve McCurry: Dünyaya Açık Gözler” başlıklı söyleşide, sanatseverlerle buluşacak.
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, 212 Photography Istanbul kapsamında gerçekleşen ve The Haunted Eye sergisine eşlik eden Steve McCurry: Dünyaya Açık Gözler söyleşisine ev sahipliği yapıyor. The Haunted Eye sergisinin küratörü Anne Morin moderatörlüğünde gerçekleşecek etkinlikte McCurry, elli yılı aşkın kariyerinin izinde fotoğrafçılığın etik ve estetik boyutlarından görsel hikâye anlatıcılığına kadar geniş bir yelpazede deneyimlerini paylaşacak. Katılımcılar, sanatçının ikonik karelerinin yanı sıra daha az bilinen çalışmalarını da keşfetme fırsatı bulacak.