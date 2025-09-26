Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
“Afgan Kızı”nın Fotoğrafçısı McCurry Pera Müzesi’nde söyleşi yapacak.

“Afgan Kızı”nın Fotoğrafçısı McCurry Pera Müzesi’nde söyleşi yapacak.

Halime Kirazlı
Halime Kirazlı
10:2326/09/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
28 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak. Etkinlik ücretsiz.
28 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak. Etkinlik ücretsiz.

Pera Müzesi, 212 Photography Istanbul kapsamında, fotoğraf sanatının efsane ismi Steve McCurry’yi ağırlayacak. McCurry, 28 Eylül'de “Steve McCurry: Dünyaya Açık Gözler” başlıklı söyleşide, sanatseverlerle buluşacak.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, 212 Photography Istanbul kapsamında gerçekleşen ve The Haunted Eye sergisine eşlik eden Steve McCurry: Dünyaya Açık Gözler söyleşisine ev sahipliği yapıyor. The Haunted Eye sergisinin küratörü Anne Morin moderatörlüğünde gerçekleşecek etkinlikte McCurry, elli yılı aşkın kariyerinin izinde fotoğrafçılığın etik ve estetik boyutlarından görsel hikâye anlatıcılığına kadar geniş bir yelpazede deneyimlerini paylaşacak. Katılımcılar, sanatçının ikonik karelerinin yanı sıra daha az bilinen çalışmalarını da keşfetme fırsatı bulacak.

“Afgan Kızı”ndan günümüze
Steve McCurry, 1985’te National Geographic kapağında yer alan ve modern fotoğraf tarihinin en ikonik karelerinden biri haline gelen “Afgan Kızı” (“Afghan Girl”) portresiyle tanınıyor. Bu unutulmaz fotoğrafın yanı sıra McCurry, farklı kültürleri ve insan hikâyelerini belgeleyen çalışmalarıyla çağdaş fotoğrafçılığın en kapsamlı görsel arşivlerinden birini oluşturdu. Katılımın ücretsiz olacağı Steve McCurry: Dünyaya Açık Gözler başlıklı söyleşi, 28 Eylül Pazar saat 18.30’da Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleşecek. Söyleşi için rezervasyonlar www.212photographyistanbul.com adresinden yapılabilir. Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleşecek etkinlik ücretsizdir ve kapasite sınırlıdır. Etkinlik dili İngilizcedir. Bu
tıklayarak rezervasyon yapabilirsiniz.

#Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi
#212 Photography Istanbul
#Steve McCurry
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İSKİ İstanbul su kesintisi programını paylaştı: 26 Eylül'de İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?