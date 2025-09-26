“Afgan Kızı”nın Fotoğrafçısı McCurry Pera Müzesi’nde söyleşi yapacak.

Steve McCurry, 1985’te National Geographic kapağında yer alan ve modern fotoğraf tarihinin en ikonik karelerinden biri haline gelen “Afgan Kızı” (“Afghan Girl”) portresiyle tanınıyor. Bu unutulmaz fotoğrafın yanı sıra McCurry, farklı kültürleri ve insan hikâyelerini belgeleyen çalışmalarıyla çağdaş fotoğrafçılığın en kapsamlı görsel arşivlerinden birini oluşturdu. Katılımın ücretsiz olacağı Steve McCurry: Dünyaya Açık Gözler başlıklı söyleşi, 28 Eylül Pazar saat 18.30’da Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleşecek. Söyleşi için rezervasyonlar www.212photographyistanbul.com adresinden yapılabilir. Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleşecek etkinlik ücretsizdir ve kapasite sınırlıdır. Etkinlik dili İngilizcedir. Bu

tıklayarak rezervasyon yapabilirsiniz.