Kalyon Kültür, İstanbul Kültür Yolu Festivali’nin Sanat Rotaları Arasında Yerini Aldı

İstanbullu sanatseverler, festival kapsamında Kalyon Kültür’de halihazırda devam eden ‘Gündelik Mucizeler’ sergisini ziyaret etme fırsatı bulurken; festival için özenle hazırlanan etkinliklere de katılabilecek. Çocuklar ve yetişkinler için düzenlenen sanat atölyeleri ve konserlerle ziyaretçiler 7’den 70’e eşsiz bir deneyim yaşayacak.

Ayla Turan, Ebru Kocaer, Ecem Dilan Köse, Erhan Lanpir, Gülveli Kaya, Muhammet Bakır, Mr. Hure, Saghar Daeiri, Seydi Murat Koç ve Zeynep Abacı’nın toplam 29 eserinden oluşan Gündelik Mucizeler karma sergisi ise sanatla gündelik hayat arasında sezgisel ve duyusal bir bağ kurma imkânı sunuyor. Resim, heykel, sokak sanatı, dijital sanat ve yerleştirme gibi farklı disiplinleri bir araya getiren bu seçki, gündelik yaşamın içinde çoğu zaman fark edilmeden geçen mucizevi anlara dair bir düşünme ve hissetme alanı açıyor. 25 Haziran’da sanatseverlerin beğenisine sunulan sergi; 17 Ekim tarihine kadar devam edecek.